Logra gobierno federal que modelo IMSS-BIENESTAR opere al 100 por ciento en unidades médicas de Nayarit

El gobierno federal logró que el programa IMSS-BIENESTAR en Nayarit opere en el 100 por ciento de unidades médicas con un modelo integral para la salud en 12 hospitales, en las Unidades de Especialidades Médicas de Cancerología, de Hemodiálisis, de Cirugía Ambulatoria, en 245 unidades del Primer Nivel y en Centros de Salud, informó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Durante el evento Supervisión del Avance del Plan de Salud IMSS-BIENESTAR en Nayarit, en el Hospital IMSS-BIENESTAR Rosamorada, que encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el director general del Seguro Social indicó que la siguiente etapa de la transformación del sistema de salud estatal está enfocada en el Ramo 12, el cual tiene que ver con salud pública, ya que se debía iniciar con atención médica en hospitales, en unidades y centros de salud.

Expuso que para lograr la operación del programa en su totalidad, primero se realizaron acciones de infraestructura y conservación de las unidades médicas, como ampliar las farmacias, habilitar las residencias para los médicos, sustituir equipos inservibles y darles mantenimiento a muchos de estos. “Se ha hecho todo para recuperar el tiempo perdido que ha dañado tanto la salud de la población”.

Zoé Robledo subrayó que la decisión era difícil pero necesaria, acción que estaba casi escrito, tenía que ser en Nayarit y tenía que ser con un gobernador doctor, con Miguel Ángel Navarro Quintero.

“Él nos ha dicho y nos ha señalado con toda su experiencia que para la salud no deben caber egoísmos, no deben caber mezquindades. Nos ha dicho que en una política debe de haber una visión de Estado y no solamente de los estados. Nos ha dicho y nos ha dado su confianza y por eso no le podemos fallar al pueblo de Nayarit”, dijo.