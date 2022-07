IMSS realiza casi 1.4 millones atenciones durante la 9ª Jornada Nacional de Servicios Ordinarios

Con el objetivo de incrementar el acceso a la atención de la salud y abatir el diferimiento que ha dejado la pandemia por Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo la 9ª Jornada Nacional de Continuidad de los Servicios de Salud, en la cual se efectuaron 75 mil 190 consultas de Medicina Familiar y 22 mil 582 de Especialidad, 2 mil 791 cirugías, 55 mil 807 detecciones, 4 mil 186 estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y 14 trasplantes.

Durante las nueve jornadas que el Instituto ha efectuado en sus 35 Representaciones en los estados y 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), se han efectuado cerca de 1.4 millones de atenciones: 619 mil 893 consultas de Medicina Familiar y 196 mil 910 de Especialidad; 25 mil 469 intervenciones quirúrgicas, 503 mil detecciones de enfermedades crónicas, 44 mil 413 estudios y 165 trasplantes.

Con estas acciones complementarias, se avanza en el 58.4% de las metas establecidas en la continuidad de servicios prioritarios frente al 53.8% esperado a la semana 28 del 2022 y destaca la detección de hipertensión con un avance en la meta del 71.20 por ciento, Chequeo Anual PrevenIMSS (65.81 por ciento), detecciones de diabetes (64.09 por ciento) y de cáncer cérvico uterino (62.92 por ciento), así como en consultas de Medicina Familiar (58.2 por ciento) y egresos hospitalarios (56.67 por ciento), entre otros.

Se realizan diversas atenciones para la población.

Para la 9ª Jornada Nacional de Continuidad de los Servicios de Salud, que se llevó a cabo del 15 al 17 de julio del presente año, cada representación y UMAE priorizó la atención conforme las especialidades con diferimiento de Consulta Externa y Cirugía en Segundo y Tercer Nivel, así como las Acciones Preventivas Integradas y Consulta de Medicina Familiar en el Primer Nivel de Atención.

Las especialidades con mayor demanda son Cirugía, Medicina Interna, Pediatría, Ginecología, Traumatología y Ortopedia, y Urología en tanto que entre las atenciones quirúrgicas más solicitadas está Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, Ginecología, Oftalmología, y Oncocirugía.

Con el objetivo de beneficiar al mayor número de pacientes que requieren de un órgano o tejido, en esta Jornada se realizaron 14 trasplantes, de los cuales fueron seis de riñón, seis de córnea y dos de células hematopoyéticas.

Además, se concretaron seis donaciones cadavéricas de tejidos, en la UMAE Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes”, Hospital General Regional (HGR) No. 1 Charo, Michoacán; Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 Mazatlán, Sinaloa; HGZ No. 17 Monterrey, Nuevo León, y HGZ No. 68 Tulpetlac, Estado de México Oriente.

Se han incrementado las consultas para la población.

En la Representación del IMSS en Querétaro se aperturó la Consulta Externa de Especialidades con la participación de tres hospitales y la Unidad Médica de Atención Ambulatoria, con especial atención en Oftalmología, Medicina Interna, Neumología, Reumatología, Otorrinolaringología y Cardiología; se priorizaron cirugías con mayor rezago quirúrgico y se otorgaron otros servicios para beneficiar a grupos vulnerables.

En Nuevo León se realizaron Ferias de la Salud en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 26 y 30 con la programación de estudios de mastografías, detecciones de cáncer de mama, cáncer cervicouterino, hipertensión arterial, diabetes mellitus, salud bucal, obesidad y sobrepeso; además se otorgaron consultas y cirugías en diversas especialidades

En el Hospital de Especialidades del CMN La Raza se efectuaron 47 cirugías de las especialidades de Cirugía General, Cirugía Reconstructiva, Neurocirugía, Coloproctología, Urología, Cirugía Maxilofacial y Angiología; en Consulta Externa se proporcionaron 307 consultas de Especialidad y 362 estudios y/o procedimientos en Medicina Nuclear, Imagenología, Hemodinamia, Marcapasos y electrofisiología.

ISSSTE agiliza resolución de quejas y sugerencias de derechohabientes