“La salud no tiene que ver con ideologías”: AMLO, al recibir a primeros médicos especialistas de Cuba

Rosamorada.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la contratación del primer grupo de médicos especialistas de Cuba que, a partir del lunes comenzarán a dar servicio en Nayarit, justificando que no hay especialistas suficientes en México para atender a la población y advirtió que, de ser necesario, también traerán personal de Estados Unidos y de Rusia, pues “la salud no tiene ideologías”.

Al supervisar los avances del Programa Salud para el Bienestar en Nayarit, desde la Unidad Médica IMSS Bienestar en el municipio Rosamorada, el mandatario federal contestó a quienes criticaron la decisión del gobierno federal de traer a los cubanos.

“Por eso, también he tomado la decisión y no es responsabilidad ni del doctor Navarro, que le envío un abrazo fraterno, ni del doctor Alcocer ni de Zoé, una instrucción que yo di sabiendo cómo iban a responder nuestros adversarios conservadores, yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero y van a venir médicos de Cuba.

“¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías, la salud tiene que ver con los derechos humanos. Y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia o de Cuba, de Japón o de Francia los vamos a tener aquí”

"La salud no tiene ideologías"

FOTO: Archivo

El evento estuvo marcado por protestas de una docena de personas que acusaron haber sido despedidos injustificadamente de unidades médicas del estado, y que dijeron que representaban a un total de 70 trabajadores más.

Los manifestaste interrumpieron los discursos del secretario de Salud, Jorge Alcocer; del titular del IMSS, Zoé Robledo; y del presidente López Obrador. Pero detuvieron su protesta cuando el presidente de la República les dio su palabra en que se revisará su caso, para que sean reinstalados.

El jefe del Estado mexicano dijo que serán parte de los más de 90 mil trabajadores del sistema de salud público que desde años trabajaban sin contrato fijo, y que este gobierno ha decidido basificar.

“Vamos a basificiar a todos los trabajadores de la salud y vamos a mejorar los servicios”, dijo. -¿Y los que fueron despedidos? -gritaron los manifestantes. “Los que fueron despedidos injustificadamente van a ser reinstalados, pero saben una cosa, vamos a revisar qué hacen porque no queremos gente que cobren sin trabajar. No deben de preocuparse los que están trabajando tienen su derecho, y vamos a mejorar el sistema de salud, no van a faltar los medicamentos”, contestó.

Durante el evento, estuvieron presentes ocho del grupo de 60 médicos especialistas de Cuba que arribaron al país, sin embargo, rechazaron dar declaración alguna al ser cuestionados por la prensa.

SEGUIR LEYENDO:

AMLO da “like” a levantamiento de huelga en Telmex

AMLO llama a lograr acuerdo entre trabajadores y Telmex, "Slim sabe lo que significa mejorar los salarios"

Rescatan a 21 náufragos frente a Progreso, Yucatán