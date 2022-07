Los presidenciables rumbo al 2024

Juan Ricardo Pérez Escamilla, cofundador de Oraculus y fundador de Central de Inteligencia Política, realizó un estudio en el que se determinó que Morena ha tenido el 74 por ciento de la exposición en medios de comunicación en el mes reciente y la oposición sólo el 26 por ciento restante.

Los datos más importantes son:

Alejandro Moreno

Cavando su tumba

Arrinconado y sin escapatoria, Alejandro Moreno fue el “presidenciable” con mayor cobertura y mayores negativos. El 22% de su cobertura estuvo relacionada con el cateo a su casa que realizó la Fiscalía de Campeche, a cargo de Renato Sales. Rechazó reunirse, por segunda ocasión, con los expresidentes del PRI que piden su renuncia, también Osorio Chong se sumó a los reclamos y exigió su salida de la presidencia del partido. Viajó a Europa para denunciar al Gobierno de México ante instancias internacionales por presunta persecución política en su contra; a su regresó a la CDMX, fue detenido durante un par de horas en el AICM. Sin pies ni cabeza, copiando a los estadounidenses, anunció una propuesta de ley para que los mexicanos tengan acceso a más armas y de mayor calibre; PAN, PRD y Morena rechazaron su propuesta. ¿Se aferrará a la presidencia?

Claudia Sheinbuam

Boxeando

Como la serie de Netflix Tiger King, pero versión mexicana, Claudia Sheinbuam clausuró el infierno, digo, el “santuario felino” Black Jaguar-White Tiger, pues los felinos se encontraban en condiciones ínfimas. Sería prudente que iniciara investigaciones y deslindara responsabilidades, pues seguro encontrará muchas irregularidades. Esta clausura generó el 15% de su cobertura mediática. Sheinbuam estuvo presente en la marcha del orgullo LBGTTTIQ+, al que, de acuerdo con autoridades, asistieron más de 250 mil personas. En Tabasco, acudió a la inauguración de la refinería Dos Bocas y en Coahuila estuvo presente en el evento de Morena. En su encierro por estar contagiada de Covid, transmitió un live y enseñó su departamento, despejando la intriga que esto genera en los ciudadanos: ¿dónde viven nuestros políticos? Veremos si otros se animan… También anunció conciertos gratuitos de Joan Manuel Serrat, La Maldita Vecindad y los Hijos del 50. Iniciaron los trabajos de modernización de la Línea 1 del Metro. Y como último golpe, impusieron el Récord Guinness por la clase de boxeo más grande del mundo en el Zócalo capitalino.

Marcelo Ebrard

El Olímpico

La tragedia en la que fallecieron más de 50 migrantes (entre éstos, 22 mexicanos) dentro de una caja de tráiler en San Antonio, Texas, fue el tema más mediático para Ebrard, pues le generó el 16% de su cobertura. El canciller se animó a tratar de conseguir la sede de los Juegos Olímpicos 2036; de conseguirlo, sería una monumental faena. Tratando de componer lo descompuesto, el canciller se reunió con AMLO, Adán Augusto y John Kerry para hablar sobre materia energética y medio ambiente. Mal timing tuvo el canciller para contagiarse de Covid, pues se perdió el evento de Morena al que llegaron todos los presidenciables. Mientras unos recorren el país, Ebrard estuvo de gira en Corea del Sur y acompañó al presidente a su gira en Washington. Eso sí, inició su campaña en Guadalajara con 800 simpatizantes de Morena y presumió que el presidente lo ha destapado en cinco ocasiones… ¿Estará confiado?

Adán Augusto López

En casa

Adán Agusto aprovechó que jugó de local en la inauguración de la refinería Dos Bocas en su natal Tabasco. Su asistencia al evento generó el 17% de la cobertura mediática. De la banca salió César Yáñez para sumarse al equipo del tabasqueño como subsecretario de Gobernación. ¿Será que el presidente AMLO está reforzando el equipo de su oriundo rumbo al 2024? El secretario adelantó que EE.UU. dará 150 mil visas de trabajo a migrantes mexicanos, pero, oh sorpresa, esa decisión recae en el Gobierno del norte. Salvado por la campana, el TEPJF determinó que Adán Augusto no incurrió en uso indebido de recursos públicos al utilizar un avión de GN… pues entonces que lo siga usando. En Coahuila, durante el evento de Morena, pidió mantener la unidad y apoyar al presidente AMLO. ¿Será que utilizará el argumento de la unidad para convencer al mandatario de que él es el bueno?

Ricardo Monreal

De relleno

Más que jugador parece referí, pues acusó que el evento en Toluca había sido un acto anticipado de campaña y una violación a la Ley Electoral. Advirtió a las “corcholatas” que él será muy estricto en observar y cuidar la ley. De Toluca fue excluido y en Coahuila fue el invitado incómodo. Su asistencia a Coahuila generó el 10% de su cobertura. Monreal venció a Cuitláhuac García: un Tribunal Colegiado confirmó el amparo otorgado a José Manuel Del Río, quien fue liberado y de inmediato se incorporó al Senado. Por último, abrió fuego contra el Gobierno federal pues, tras el asesinato de los sacerdotes jesuistas en Chihuahua, dijo que se debería revisar la estrategía de seguridad. Cada día que pasa se le ve más lejos de Morena.

Rocío Nahle

Inaugurando

El presidente López Obrador, acompañado de la secretaría Nahle y más funcionarios, inauguró la refinería Olmeca, Dos Bocas. Este evento generó 38% de la cobertura mediática. La secretaria Nahle aseguró que es un momento histórico para el país y que la refinería producirá 170 mil barriles diarios de gasolina y 120 mil barriles de diésel. Eso está por verse… Duras críticas le llovieron a la secretaria pues expertos aseguran que, al día de hoy, la refinería no cuenta con la capacidad para refinar ni un barril. Ahora que ya “terminó” con la obra, usuarios reportaron que en carreteras de Veracruz se encuentran lonas publicitarias con la imagen de Rocío Nahle. ¿Buscará la gubernatura?

Tatiana Clouthier

Concentrada

Respecto a la candidatura presidencial, fiel a su estilo, la secretaria Clouthier reiteró que el presidente López Obrador cuenta con ella para que “al país le vaya mejor”, esto generó el 55% de su cobertura. En el marco del Día Internacional de las MiPyMes, Clouthier reconoció la importancia de estas empresas para el desarrollo de México. La secretaría consideró que el acuerdo de financiamiento de la empresa de telecomunicaciones Altán Redes no viola las disposiciones del T-MEC. También viajó a Vancouver para asistir a la reunión del T-MEC; ahí anunció que México, EE.UU. y Canadá seguirán trabajando por una relación comercial sólida. Como estrella fugaz, sus aspiraciones se vuelven cada vez más lejanas.

Zoe Robledo

Vacante

En el marco de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas, Zoé anunció que, de las 14,323 plazas de médicos disponibles a nivel nacional, sólo se han contratado a 4,494. Las vacantes generaron el 33% de su cobertura. Además, reconoció que, debido a la ausencia de médicos postulantes, el programa de reclutamiento será permanente. La CNDH emitió una recomendación a Robledo por el caso Vanessa Dib, mujer que fue víctima de una negligencia médica en Querétaro al amputarle las dos piernas. No se quiso perder la fiesta y estuvo presente en el evento de Coahuila… Todo indica que el tiene el ojo puesto en Chiapas.

Samuel García

Desértico

Arremetió contra los estados por no extender apoyo a NL por la crisis hídrica. Aseguró que “no lo ocupan” y que “ellos pueden solos”. Estas declaraciones le valieron el 13% de su cobertura. El Gobierno de NL, junto con la Fuerza Civil, detectó seis tomas de agua clandestinas en ranchos, por lo que fueron clausuradas y aseguró que habrá consecuencias. También señaló que está realizando bombardeo de nubes para provocar lluvia, pero parece que esa acción ha tenido poco impacto. Samuel afirmó que ampliará el horario de suministro de agua de 4 am a 11 am, una hora más que antes. El góber entregó 100 patrullas equipadas para reforzar la seguridad en NL y anunció la construcción de un nuevo hospital en San Pedro. Lo único que le falta es rezarle a Tláloc para que caiga una tormenta y acabe con la sequía.

Luis Donaldo Colosio

Protegido

En vez de aprovechar su buen posicionamiento en las encuestas, Colosio ha optado por la invisibilidad y la lejanía de los medios de comunicación. Ciro Gómez Leyva consideró que aunque MC lance a Luis Donaldo en 2024, difícilmente el partido lograría ganar la elección presidencial sin alianza. Ese tema valió 17% de su cobertura mediática. Por su parte, Dante Delgado señaló que, de momento, MC no irá en alianza en el 2024, pero mencionó que tiene buenos cuadros… como Colosio. El alcalde tendrá que sacar provecho de su posición. Su nombre no será suficiente para competir.

Alejandro Murat

Destapado

Confirmó sus aspiraciones de buscar la candidatura presidencial del PRI en el 2024, este tema valió el 11% de sus reflectores mediáticos. Junto a Claudia Sheinbaum anunció la presentación de la exposición fotográfica “La Guelaguetza: Fiesta, Diversidad y Armonía”, en Iztapalapa. ¿Estarán tramando alguna alianza? Acompañado de Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, firmó un convenio para que las personas indígenas tengan acceso a la justicia con abogados que hablen sus lenguas. El presidente AMLO estuvo en Oaxaca y, de la mano del gobernador, anunció apoyos por 6,500 millones de pesos para los damnificados por el huracán Agatha. Al góber Murat se le ve más cerca de Morena que del PRI.

Mauricio Vila

Nadador

Para ser hay que parecer. Si el gobernador tiene pretensiones presidenciales, debería levantar la mano. Su tema más mediático fue la presentación en la CDMX de la campaña turística “365 sabores de Yucatán”. Este evento generó el 30% de su cobertura en medios. Yucatán se vio afectado por un apagón masivo; acto siguiente, anunció la inversión de 8 empresas que dejará una derrama económica de 2,800 MDP y 3,200 empleos. Adán Augusto López y Vila inauguraron la planta de tejidos de henequén en Motul. Se jugó el primer partido de softbol femenil en el Parque Kukulcán. Parece experto en la disciplina nado de “muertito”. Si quiere convertir sus pretensiones en realidades deberá nadar de crol para recuperar el espacio y tiempo perdido.

Enrique Alfaro

Inseguro

La inseguridad no da tregua en Jalisco y uno de los principales damnificados es el gobernador Alfaro. Un enfrentamiento en El Salto dejó como saldo 12 muertos, 8 detenidos y el rescate de 2 personas secuestradas. El operativo generó 29% de su cobertura en medios. Alfaro informó que FGE investiga el caso de Susana Carreño, directora de Radio Universidad que fue herida de gravedad con un arma blanca en un presunto intento de asalto. Sacerdotes denunciaron que hay retenes del crimen organizado en carreteras de Jalisco, Alfaro lo negó y se reunió con el arzobispo de Guadalajara para dialogar sobre seguridad. La inseguridad desvanece sus sueños presidenciales.

Ricardo Anaya

Olvidado

De todos los presidenciables, Anaya fue quien menor cobertura mediática recibió, una muy mala señal para el aspirante. Tachó de ignorante al presidente AMLO por presumir las remesas provenientes de EE.UU., pues aseguró que eso demuestra su nulo conocimiento en temas migratorios. Estas declaraciones generaron 17% de su cobertura. Distintas voces reclaman que, por acción u omisión, el PAN ha defendido más a Alito Moreno que al propio Anaya. Será muy difícil que el excandidato presidencial aspire a la presidencia desde un lugar remoto y secreto. ¿Reaparecerá en breve?

