Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca busca dañar la administración de Américo Villarreal

La decisión del Gobierno del Estado de expedir el decreto mediante el cual se establece que las licencias de manejo serán permanentes tiene como propósito el reducir los ingresos a la próxima administración estatal.

El diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez sostuvo que con el voto de Morena y Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado se reformó la Ley Estatal de Hacienda, a fin de que las licencias de manejo no requieran de ser renovadas; sin embargo, el Poder Ejecutivo no público el decreto en el Periódico Oficial del Estado, para seguir cobrando la expedición de licencias.

Ahora en vísperas de hacer la entrega de la administración estatal se hace la publicación para que el decreto entre en vigor y con ello se disminuyan los ingresos al próximo Gobierno.

En ese sentido, sostuvo que el gobierno de García Cabeza está empeñado en causar el mayor daño posible a la administración de Américo Villarreal Anaya.

Reiteró que fueron Morena y Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado quienes hicieron la reforma a la Ley de Hacienda en tanto que los legisladores panistas se opusieron y “ahora quieren levantarse el cuello diciendo que fueron ellos” quienes lograron hacer licencias de manejo permanente.

“Ellos son delincuentes, piensan como delincuentes y actúan como delincuentes" Foto: Especial

Insistió en que el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca no toma decisiones para el beneficio de los ciudadanos, sino para su beneficio “a ver que más sacan para llevarse”.

Ante ello se sumó al llamado del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado para que las automovilistas no acudan a tramitar la licencia de manejo ahora, sino hasta que se termine este gobierno, pues seguramente tal cobro no ingresara a las arcas del gobierno, “se lo van a llevar, se lo van a robar estos son muy rateros no quieren dejar nada en las cajas”, aseguró.

“Ellos son delincuentes, piensan como delincuentes y actúan como delincuentes. Son insaciables no llenan de robar”, recalcó Cárdenas Gutiérrez.

