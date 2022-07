Percepción de la inseguridad y delitos bajan de forma constante en la CDMX, asegura Martí Batres

Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, dio una entrevista a Omar Patiño en El Heraldo Media Group para hablar de los datos más recientes sobre el INEGI con respecto a la percepción de inseguridad que hay en la capital.

De acuerdo con la institución, la CDMX se siente más segura que hace 10 años. El funcionario calificó de interesantes estos datos y apuntó que este indicador suele disminuir de manera más pausada que lo que lo hace el índice de criminalidad en la realidad.

Indicó que este indicador es muy importante, debido a que permite determinar que la gente se siente más tranquila. Sobre estos datos dijo además que en 2018 la percepción de inseguridad llegó hasta el 92 por ciento, en contraste con las cifras que acaban de dar a conocer, las cuales indican que el 63 por ciento.

Reconoció el caso de Iztapalapa, donde hubo una de las mayores disminuciones en este indicador, lo cual es un índice de las acciones que ha realizado el Gobierno de la Ciudad de México.

Explicó que la distribución de los delitos de alto impacto han bajado más del 60 por ciento en los últimos años y también en delitos como robo en transporte, de vehículo, extorsiones con arma de fuego, entre otros han tendido a disminuir.

Aseguró que es necesario que se combatan los prejuicios contra ciertas zonas de la capital. Ejemplificó los casos de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, puntos donde se ha reducido de manera sistemática al delito.

En el segundo trimestre de 2022, la Ciudad de México registró una percepción de inseguridad del 63.7 por ciento, lo que la colocó 3.7 puntos porcentuales por debajo del porcentaje nacional que fue de 67.4 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este resultado es el tercer nivel más bajo desde que se tiene registro, pues en el tercer trimestre de 2015 se tenía una percepción de inseguridad del 63.9 por ciento, mientras que para el segundo trimestre de 2022 se redujo a 63.7 por ciento. Esta situación fue calificada como una buena noticia por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Es una buena noticia también porque ustedes saben que los esfuerzos que se hacen para disminuir los delitos no necesariamente se perciben en la población, sea porque hay algunos delitos que no han logrado disminuir o sea porque no conoce la población los resultados en seguridad. Es una muy buena noticia, porque es un resultado del INEGI (...) es claro el aumento en la percepción de que hay más seguridad o dicho al revés la disminución de la percepción de inseguridad en la Ciudad”, sostuvo.