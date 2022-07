"Este viejo venía tomándole fotos a mi niña": mamá denuncia acoso en Metrorrey

Mediante redes sociales, fue exhibido un presunto caso de acoso sexual ocurrido dentro de un tren del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey de la ciudad de Monterrey, Nuevo León; esta vez se trata de una agresión en contra de una niña a la que un adulto la fotografió.

Fue por medio de su perfil en Facebook, la usuaria identificada como Clara Monsivais, madre de la menor, expuso el hecho sucedido durante el pasado fin de semana en uno de los vagones del Metro regiomontano.

En la publicación se precisa que gracias a que otro usuario que se dio cuenta de este lamentable hecho, por lo que logró confrontar al hombre y así defender a su pequeña.

“Este viejo venía tomándole fotos a mi niña en el Metro. Me di cuenta por qué el muchacho que estaba parado a un lado de él con su hijo. El muchacho lo vio tomando las fotos y me preguntó que si venía con el viejo este, a lo cual contesté que no, y me levanté inmediatamente para pedirle el teléfono y cuestionarlo de porque estaba tomando fotos a mi hija”, se puede leer en la publicación de la mujer Clara Monsivais.

Imagen de la denuncia en redes de la madre de la menor. Foto: Facebook

Hombre niega haber tomado fotos

De acuerdo con la madre de la niña afectada, esta logró confrontar al hombre gracias a la ayuda de otros usuarios que lo retuvieron un momento y le quitaron el celular. Por tal motivo, al ver la acción colectiva, el hombre acusado se bajó del tren sin la intervención de la seguridad del Sistema Metrorrey.

"El tipo se puso nervioso y lo negó, pero el muchacho le cuestionó, le dijo yo te ví, y le quitaron el teléfono, yo estaba que moría del coraje y la impotencia de que pasen este tipo de cosas", señaló Carla Monsivais.

Finalmente, señaló que la usuaria indicó que logró tomarle varias imágenes en las que se señala al agresor, un hombre de edad avanzada, quien usaba una playera azul y mochila negra. En las fotografías captadas por el celular del agresor se localizaron capturas hechas a la menor de edad.

Imagen del supuesto acosador. Foto: Facebook.

