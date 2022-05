Alumnas descubren cámaras en los baños de una escuela en Monterrey; el dueño fue detenido

En redes sociales comenzaron a circular una serie de videos de un grupo de padres y madres de familia, que encararon un hombre que presuntamente colocó cámaras dentro de los sanitarios para grabar a las alumnas del Instituto Las Brisas ubicado en Monterrey, Nuevo León.

En los videos difundidos se ve a los padres y mares de los menores confrontando al sujeto, quien fue identificado como Jorge "C" y quien además, es el propietario del colegio privado.

De acuerdo con las imágenes difundidas, las cámaras se encontraban escondidas en los botes de basura color negro, al colocarles cinta de aislar, era difícil percatarse de que hubiera un objeto oculto. Pero fueron las alumnas de secundaria y primaria quienes se dieron cuenta de que estaban siendo grabadas.

Luego de ser notificados por sus hijas de lo sucedido, las madres y padres de familia acudieron al colegio para saber qué pasó, fue entonces cuando cuestionaron al sujeto, quien explicó sus razones y además, se encontraba en presunto estado de ebriedad.

"Todas las cámaras, todo el tiempo están grabando los salones, los pasillos, las escaleras (...) hay mucha inseguridad, se resetea y no pasó nada" se justificó Jorge "C" cuando le cuestionaron el porqué de las cámaras, cuando en un sanitario no deberían de haber.

Los presentes lo llamaron "enfermo", asimismo, Jorge "C" se mostró molesto e incluso señaló a los demás de lo mismo que se le acusaba: "muchos de ustedes, te aseguro, que han de estar metidos en eso" lo cual causó mayor indignación y molestia entre los padres de familia.

Luego de admitir que instaló al menos dos cámaras de video adentro de los botes de basura del sanitario de mujeres, Jorge "C" fue detenido el mismo viernes en que se descubrió la presunta red de pornografía infantil en el colegio, asimismo, las instalaciones del plantel quedaron bajo resguardo dela Fiscalía de la entidad.

SIGUE LEYENDO:

Alumnas de CCH Naucalpan denuncian ante la ley a los tenderos que presuntamente las grabaron sin consentimiento

¿Hay cámaras ocultas en los Airbnb? Hacker en Tik Tok enseña un truco para encontrarlas

Así es como un bar en Zacatecas espía a las clientas en el baño; colectiva feminista denuncia