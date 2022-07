Denuncian concesionarios de verificentros irregularidades en revocación de 49 licencias en Hidalgo

Dueños de verificentros de Hidalgo denunciaron irregularidades en la revocación 49 concesiones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal (Semarnath), por lo que solicitaron la intervención del Gobierno federal para atender dicha situación.

De acuerdo con los concesionarios de los verificentros, la Semarnath incurrió en anomalías para anular las revocaciones de los centros de verificación sin informarles con claridad cuáles fueron los indicadores para anular estas licencias, debido a que sí contaban con los permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Por ello, solicitaron la intervención del Gobierno federal, aunado a que también anunciaron que pedirán el apoyo del gobernador electo, Julio Menchaca, quien entra en funciones a partir del 5 de septiembre, ya que refirieron que han existido diferentes irregularidades del actual gobierno estatal.

Estos centros ya no pueden operar

Desde mayo pasado los concesionarios de los verificentros denunciaron diferentes irregularidades en la revocación de 49 centros de verificación de la entidad por parte de la Semarnath, por lo cual anunció que se pospondrán hasta enero de 2023, razón por la cual los inconformes realizaron diferentes protestas tanto en el Palacio de Gobierno estatal como en las instalaciones de la dependencia estatal.

No obstante, el titular de la Semarnath, Said Javier Estrella García, aseveró que los concesionarios de los verificentros incurrieron en diferentes irregularidades para alterar la forma de otorgar hologramas que acreditaban la verificación vehicular a las unidades que no cumplían con la Norma Oficial Mexicana.

Al respecto, el diputado local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Caballero Cerón, pidió a la Semarnath y a la Fiscalía Anticorrupción de Hidalgo que esclarezcan las presuntas irregularidades en las que supuestamente incurrieron los concesionarios de los centros de verificación de la entidad y que no se trate de un hecho que pueda considerarse como corrupción de la administración estatal y que está suspendida la verificación vehicular en el estado para la segunda mitad de este año.

