Vinculan a proceso a mujer implicada en asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos

Un juez de control vinculó a proceso a Brisya Carolina, la mujer acusada por la Fiscalía de Sinaloa, de encubrir a los presuntos asesinos del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos.

La fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, confirmó que hay tres órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables del asesinato; sin embargo, hasta el momento sólo Brisya Carolina ha dado la cara, mientras que los autores intelectuales y materiales no han sido localizados y se les busca incluso en otros estados, a decir de las autoridades de seguridad del estado.

La Fiscalía General del Estado acusa a Brisya Carolina de encubrimiento tras detectar que mintió en sus primeras declaraciones facilitando que los otros implicados hoy se encuentren prófugos de la justicia.

En esta nueva audiencia que se prolongó más de 8 horas, la implicada reconoció que el presunto autor intelectual del crimen, de iniciales J.E.G.G, es su pareja sentimental y padre de sus dos hijas.

LOS HECHOS

A partir de diversos testimonios recabados en la colonia La Popular de Culiacán, colonia donde el periodista vivía con su madre, establecen que cerca de la 1:50 de la mañana éste salió de su hogar. Pasadas las 2 de la madrugada, la madre del comunicador le marcó preocupada al ver que no volvía y éste respondió que regresaría en un momento; sin embargo, eso no ocurrió. La preocupación de la señora fue mayúscula, cuando cerca de su domicilio escuchó al menos dos disparos de arma de fuego. Ella volvió a marcarle con desespero, pero su hijo ya no contestó las llamadas.

Testigos afirman que una persona con playera negra disparó a Luis Enrique Ramírez

Minutos antes y a pocas calles de distancia, el periodista había llegado a casa de Brisya Carolina, por razones que hoy se desconocen; según la implicada, el hombre golpeaba la reja de su casa en actitud violenta y la amenazó con palabras altisonantes. Por recomendaciones de su pareja sentimental que en ese momento no se encontraba en su casa sino en una sindicatura de Culiacán, la joven llamó al 911 y manifestó que una persona drogada quería “tumbar el barandal” para pasar a su casa.

Poco después, el presunto autor material arribó al domicilio y sometió al periodista quien exclamó: “Perdón, perdón, auxilio”, las súplicas no fueron suficientes y luego vinieron los disparos.

Testigos afirman que una persona con playera negra, disparó a un sujeto con camisa blanca, es decir, el periodista Luis Enrique Ramírez, quien posteriormente fue subido a la fuerza a un vehículo y llevado con rumbo desconocido.

Horas más tarde, el 5 de mayo, su cuerpo fue encontrado sin vida cerca de un camino de terracería al sur de la ciudad de Culiacán, envuelto en plástico negro y con traumatismo craneoencefálico, a consecuencia de los golpes que el autor material le propinó.

La investigación arroja que Brisya Carolina estuvo en contacto vía telefónica con los autores intelectual y material del crimen; sin embargo, mintió en su declaración al decir que había perdido su teléfono. Aunque en el exterior de su domicilio se encontraron varios indicios, la joven negó el acceso a las autoridades al interior, por lo que fue necesario solicitar una orden de cateo.

