Aumentarán visas de trabajo a mexicanos pero no es posible duplicarlas, asegura US-Mexico Foundation

Enrique Perret, director de U.S.-Mexico Foundation, explicó que cerca de 270 mil trabajadores temporales llegan a Estados Unidos cada año, con Visas H2B o Nafta, como se les conoce comunmente. "Es un ganar ganar con esos programas de trabajos temporales, para ambos países", dijo.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el funcionario explicó cuál es la solicitud del gobierno, en lo que se refiere a la migración laboral. Informó que se pidió que se duplicaran las visas temporales de trabajo que se entregan cada año (alrededor de 62 mil).

Pero el problema con este tema es que en lo que se refiere a las Visas no agrícolas, porque hay un límite que no se puede cambiar, si no es con la aprobación del Congreso de Estados Unidos.

Gobierno de México pidió más visas de trabajo temporales

FOTO: Archivo

"En las visas no agrícolas hay un límite. Por eso, es complejo que se pueda aumentar el acceso de los migrantes. Se pueden aumentar 10 o 12 mil, pero duplicar la cifra es trabajo de mucho tiempo, porque tiene que aprobarlo el Congreso"

Por eso, dijo que aunque la intención es duplicar la cifra, en el corto y mediano plazo, es algo que no va a suceder. Por último, Enrique Perret reconoció que sí hay buenas noticias. "Los permisos temporales podrían cambiar su validez, de un año a cuatro años".

SEGUIR LEYENDO:

Empresarios pidieron a EU y México estar en comités del T-MEC para destrabar fronteras, asegura CNA

Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 15 de julio

‘Es un mapa al futuro’: Ken Salazar se muestra optimista ante reunión Biden-AMLO