PRI está dispuesto a analizar iniciativa de AMLO para eliminar horario de verano

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira adelantó que tomarán un periodo de reflexión para analizar la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que plantea desaparecer el horario de verano y tras subrayar que aún no tienen una postura al respecto, dijo que la propuesta se dictaminará en la Comisión de Gobernación que preside el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno.

Te puede interesar:

Horario de Verano: Ignacio Mier, afirma que dicha propuesta será aprobada en septiembre

El líder parlamentario, aclaró que la propuesta se debe analizar a profundidad toda vez que puede resultar en una afectación económica y en ese caso, dijo, se debe replantear la desaparición del horario de verano.

Al respecto, Alejandro Moreno, confirmó que la iniciativa presidencial se dictaminará en la Comisión de Gobernación y Población que preside, pero aclaró que es un político profesional que dará el cauce que corresponde a la propuesta del titular del Ejecutivo

“El otro grupo, en los cuales me encuentro yo, creo yo que la mayoría de la población quiere el horario anterior, pero eso como siempre lo discutimos, es lo que ellos no saben hacer, a ellos le dan la instrucción y aunque no estén de acuerdo, ahí va. No, nosotros vamos a discutir ese y otros temas… si es mucho el daño económico, los que vemos con simpatía tendremos que reflexionarlo, tampoco vamos a destruir las empresas, pero no tenemos una postura”, recalcó el priista.