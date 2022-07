En nuevo audio de Sansores, “Alito” asegura que se quedará en el PRI hasta 2024

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presentó este martes un nuevo audio del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el que presuntamente plática con su homólogo del PAN, Marko Cortés y le asegura que continuará en el cargo hasta el 2024 y le garantiza que el panista se encargará de elaborar la lista rumbo a las elecciones del 2024 y la elección local de Tamaulipas.

“Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta 2024, ósea, a mí me va a tocar decidir la lista. Yo fui electo cuatro años. Yo me quedo aquí, me vale lo que digan”, se escucha en el audio.