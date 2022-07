"Alito" Moreno denuncia retención en el AICM por más de una hora

Con un video en sus redes sociales, Alejandro Moreno, Líder Nacional del PRI, denunció este domingo 10 de junio que autoridades migratorias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) lo retuvieron por más de una hora después de llegar al país, procedente de Francia.

En su cuenta de Twitter, “Alito” Moreno escribió: ¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!.

El líder nacional del PRI agregó que las autoridades migratorias lo obligaron a llenar un formato “no oficial”, son membretes o algún logotipo del AICM o del Instituto Nacional de Migración (INM). Moreno explicó que su esposa lo acompañaba en todo momento que estuvo retenido. Las autoridades del aeropuerto le informaron que al pasar su pasaporte el sistema alertó a los agentes al tener una alerta migratoria.

El priista aseguró que es un “perseguido político” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió a sus seguidores y miembros del partido no dejarse amedrentar. “Alito” documento con su teléfono celular cada momento e información que las autoridades migratorias le hicieron saber.

Alejandro Moreno denuncia a AMLO

Durante su viaje al continente europeo, el presidente nacional del PRI informó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la persecución política que el Gobierno Federal de México ha emprendido en contra de él y los partidos de oposición.

En una carta dirigida a la expresidenta de Chile, aseveró que el régimen mexicano actual se acerca mucho al autoritarismo, toda vez que desde el gobierno se ataca a autoridades electorales, tribunales, instituciones, a los medios de comunicación y a toda voz que se manifieste en desacuerdo con su administración. Además, señaló que el gobierno y Morena hacen uso de recursos públicos y de las agencias de seguridad y procuración de justicia, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar espionaje, obtener información personal de manera ilegal y proceder sobre argucias legales en contra de la oposición.

“Alito” Moreno sentenció que México sufre la peor crisis de seguridad de su historia.

