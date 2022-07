Por problemas de salud, Secretario de Seguridad de Nuevo León podría dejar cargo

El titular de la Secretaría de Seguridad del estado de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua podría dejar su cargo ante problemas de salud diagnosticados recientemente y de los que ha sufrido en ocasiones anteriores.

El funcionario reveló que los exámenes detectaron que sufre de leucemia, y estará analizando junto a médicos y al equipo del gobernador su permanencia en el cargo en los próximos días.

“Lo que te puedo decir es que sí salí mal en los exámenes, sí me tengo que tratar. Debo decir que no me pienso morir de leucemia, pero para eso necesito tratarme, si no sí me voy a morir de leucemia. Hay métodos más eficientes para morir que ese.