Pide Arturo Zaldívar impulsar cultura de la donación

En México no se tiene la cultura de la donación, por lo que ésta se debe impulsar para entender el trabajo de instituciones como la Cruz Roja Mexicana, aseguró el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Zaldívar recibieron un reconocimiento por su apoyo en favor de esa institución humanitaria.

“Es importante ir generando una cultura de la donación, en México no tenemos esa cultura, hace falta ser más cercanos y entender lo que implica poder mantener una institución como ésta, que todos los días de manera desinteresada está ahí, ayudando sobre todo a los que más lo necesitan, a las personas más pobres y olvidadas de México, a las que no tienen quizás acceso a otro medio de ayuda médica que no sea la Cruz Roja", indicó el presidente del máximo tribunal.