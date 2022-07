Detienen al maestro de música acusado de presunto abuso a alumnos de kínder en Ecatepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de Carlos Alberto "N", a quien se le relaciona con los ocurridos en un kínder en Ecatepec, por lo que en días pasados, padres y madres de familia bloquearon la Vía López Portillo por más de 30 horas.

De acuerdo con la dependencia, el sujeto fue detenido en el municipio de Tlalnepantla por elementos de la Fiscalía: "Por el delito de abuso sexual, la @FiscaliaEdomex ha obtenido 3 órdenes de aprehensión en contra de Carlos Alberto "N", una fue cumplimentada con su detención".

Carlos Alberto "N" ingresó al centro penitenciario de Ecatepec, donde el Ministerio Público determinará su situación legal, tras las acusaciones de que agredía a sus víctimas en el jardín de niños, ubicado en la colonia Vista Hermosa.

El bloqueo por parte de padres y madres de familia

Por más de 30 horas, padres y madres de familia cerraron la Vía López Portillo, para exigir la detención de Carlos Alberto "N", maestro de música, quien es acusado de abusar sexualmente de dos menores del kínder ubicado en la colonia Vista Hermosa.

La protesta inició la tarde del martes 21 de junio, con pancartas en las manos donde se podía leer: "queremos justicia", "detención del maestro Carlos Alberto", los manifestantes se colocaron en ambos sentidos de la vialidad para exigir justicia.

Por su parte, la directora del plantel, Rosaura Taboada, envió un mensaje de voz a través de WhatsApp en el que aseguró a los padres y madres de familia, que los niños no fueron agredidos sexualmente: “Sus hijos están bien, no han sido violados, no han sido tocados al menos aquí en esta escuela porque yo estuve en ese momento. No sé si tengan otra situación en otro espacio”, señaló.

Padres y madres exigieron justicia cerrando la Vía López Portillo. | FOTO: Twitter: Ruido en la Red

Tras aceptar los avances en la investigación para la captura del maestro de música acusado de violar a sus alumnos, los manifestantes se quitaron del paso, limpiaron la avenida y volvieron a sus hogares. Pero, aseguraron que si la investigación se detiene, volverán a salir a las calles a protestar.

En tanto, la FGJEM informó que iniciaron cuatro investigaciones formales sobre el caso de los padres de familia que denunciaron a un maestro de música de haber abusado sexualmente de alumnos de dicho jardín de niños.

SIGUE LEYENDO:

Fiscalía de Edomex inicia 4 investigaciones sobre el caso de abuso sexual en kínder de Ecatepec

Bloqueo en vía López Portillo, Ecatepec: PASO a PASO de la protesta por caso de abuso sexual en un kínder

Bloqueo en vía López Portillo de Ecatepec: las imágenes del caos vial tras 24 horas de protestas