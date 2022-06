Diputadas de Tampico se enfrentan durante conteo de votos

Las diputadas de Tampico, Úrsula Salazar Mojica y Rosa González Azcárraga, se enfrentaron con declaraciones luego de que la legisladora panista fuera captada dentro de las instalaciones del Consejo Distrital porteño; los morenistas la acusaron de querer "comprar" a los funcionarios del IETAM.

Los hechos ocurrieron durante la medianoche de este jueves, cuando se vio a la diputada federal Rosa González Azcárraga dentro de las instalaciones donde se realizaba el conteo de votos; mientras que a la sobrina Úrsula Salazar no se le permitió el paso.

Al respecto, la diputada local de Morena, Úrsula Salazar recomendó a su homóloga federal del PAN, Rosa María González Azcárraga no hacer cosas buenas que parezcan malas, y dejó entrever que quizás fue mandada por su partido para sacar esas boletas que tienen los folios y que son muestra de la compra de conciencias que hicieron el día de la elección el pasado 5 de junio.

"Yo tengo la calidad moral, si ella quiere enjuiciarme, quiere dictaminar que yo hice eso (pedir moches), que pena me da, porque ella no es una juez para determinar si yo hice esa situación que ellos mismos fabricaron en esta guerra sucia que acabamos de pasar. Y me da más pena que una mujer, trate de insinuar, que me señale de esta manera con adjetivo calificativo a mi persona, yo jamás lo haría, pero no me extraña de las mujeres panista, porque muchas de ellas lo han hecho. Yo me pregunto, qué calidad moral tienen ellas para enjuiciar a otra mujer. Me da muchísima pena que hay una violencia de una mujer a otra mujer".

Úrsula Salazar finalmente señaló que, con toda la evidencia de ayer, las instancias correspondientes del partido, tomarán acción jurídica y legal porque es importante que se respeten la voluntad ciudadana tras el proceso electoral en Tamaulipas.

"La diputada de Morena Úrsula Salazar Mujica no tiene la calidad moral para señalarme, primero que arregle su problema de desafuero por pedir moches", fue lo que declaró Rosa González Azcárraga, luego de que la noche de este miércoles fue acusada en redes sociales de acudir a comprar a las autoridades del IETAM.

"Que pena me da, porque ella no es una juez para determinar si yo hice esa situación" Foto: Especial

González Azcárraga aseguró que se le permito ingresar a las instalaciones del Consejo Distrital 22, para relevar a uno de sus compañeros, porque se acreditó y los representantes de Morena no se pusieron, porque no hay ninguna ley que impida acudir a defender el voto, sin importar que sea diputada.

Lamentó que la diputada de Morena subestime el trabajo de sus compañeros que desde las 7 de la mañana estaban defendiendo los votos de sus candidatos "el león cree que todos son de su condición, si la señora es lady moches, yo no, no voy a proceder, ni vale la pena, ella dice, no sé cómo vio que traía 5 millones de pesos, no entiendo porque están desesperados, si también ganaron y todo está en orden, cuál es la necesidad de hacer eso, no tiene fundamento, mejor deberían estar la señora contando en sus distritos como lo hice yo, en una mesa se cuentan y pelean los votos, no afuera del IETAM creando conflicto, porque si nos dio miedo, estaban muy agresivos con cámaras y gritando, nos dio miedo que se metieran a la instalación a robarse la urnas".

Por su parte, el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Ramos Charre, aseguró que el PAN acreditó a la diputada federal Rosa González Azcárraga para poder tener acceso a las oficinas del Consejo Distrital número 22 de Tampico.

dhfm

