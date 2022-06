Convoca IMSS a integrantes de la Academia Mexicana de Cirugía a fortalecer la construcción del México pospandemia

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, llamó a las médicas cirujanas y cirujanos integrantes de la Academia Mexicana de Cirugía a fortalecer una relación fuerte, cercana, de respeto, confianza, trabajo en equipo y coordinación para construir el México pospandemia.

Durante la Sesión Solemne de Aniversario del LXXXIX Año Académico de la Academia Mexicana de Cirugía que preside el doctor Felipe Cruz Vega, el director general del IMSS, subrayó que después de enfrentar el reto de salud pública más grande de esta generación queda formar la nueva realidad, “lo que hagamos en los años de la pospandemia definirá nuestro rumbo como país”.

Explicó que la Academia Mexicana de Cirugía, en su calidad de Órgano Consultor del gobierno federal, deberá hacer valer su voz como Vocal Titular del Consejo de Salubridad General y en la Secretaría de Salud, a fin de participar en la discusión y el desarrollo de la disciplina. “Nunca más una toma de decisiones sin las y los cirujanos”.

A través de un video mensaje, el director general del Seguro Social agregó que es necesario trabajar en el intercambio de experiencias y en la formación especializada de más y mejores cirujanos.

Recordó que en la reciente Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos y Médicas especialistas quedó claro que hacen falta perfiles que quieran dejar el escritorio de la academia e ir al territorio, de mil 7 vacantes ofertadas, sólo se postularon 617 para cirugía general, es decir sólo el 61 por ciento.

Durante su mensaje, Zoé Robledo recordó que durante la 112 Asamblea General del IMSS en Palacio Nacional indicó que el futuro del país y de la cirugía le pertenece a la ciencia y a la razón.

“A la ciencia, pues la vanguardia académica y científica debe estar al servicio de las y los mexicanos. La razón que nos conduce al porvenir: a ese futuro con salud y bienestar para todos y todas. Porque donde quiera que se ame el arte de medicina se ama también a la humanidad, pongamos manos a la obra y empecemos ya”, sostuvo.

Zoé Robledo reconoció a los nuevos académicos que ingresan a esta histórica organización (Foto: Especial)

Reconoce director a nuevos integrantes de la Academia

El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, reconoció a los nuevos académicos que ingresan a esta histórica organización, la primera de índole quirúrgica en las Américas, entre ellos, el doctor Efraín Arizmendi, titular de la Unidad de Atención Médica del Seguro Social, quien además es cardiólogo intervencionista de tiempo completo.

“Su trayectoria dentro del IMSS ha dejado huella y va desde ser médico de base, director del Hospital de Cardiología, delegado del Seguro Social y hoy ser cabeza de los esfuerzos en Nayarit, el estado en el que iniciamos la transformación del sistema de salud para el bienestar”, dijo.

Zoé Robledo mencionó que el trabajo del titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS salvó vidas al encabezar la reconversión hospitalaria en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) durante la pandemia por COVID-19, ya que fueron espacios médicos en donde se atendieron los casos de mayor complejidad.

“Se dice que las personas pasan y las instituciones quedan, pero hay hombres que por sí solos son una gran institución, así el doctor Arizmendi. Felicidades doctor por esta distinción y felicidades a la Academia por abrirle las puertas”, agregó.



Asimismo, celebró el ingreso a este organismo del doctor José Luis Treviño González, especialista en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, quien laboró en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6 y el HGZ No. 33, al doctor Jorge de Jesús Field Cortazares, médico pediatra adscrito al servicio de Pediatría del HGZ No. 8 en Ensenada, Baja California. Ambos con un excelente desempeño académico, docente y de investigación.

Comentó que la Academia Mexicana de Cirugía desde su nacimiento, en 1933, se le debe la Revista Cirugía y Cirujanos con centenares de ediciones; la Primera Semana Quirúrgica Nacional en 1958 y que se ha repetido cada año; el Premio Nacional de Cirugía “Francisco Montes de Oca”, la Colección Medicina de Excelencia, la Colección Platino, el Diplomado Anual de Actualización Médica, entre otras aportaciones.

Por su parte, el doctor Felipe Cruz Vega, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, explicó que los últimos años han sido de grandes retos para el personal de atención a la salud, “desafíos que no amedrentaron el temple del juramento hipocrático pero que, sin embargo, dejó importante mortalidad en nuestro gremio en el cumplimiento de su deber no sólo en hospitales sino también en la atención primaria de la salud”.

Resaltó que en memoria de los trabajadores de la salud que murieron a causa del COVID-19, no basta con brindar un minuto de silencio, sino honrar su vocación a través de la valentía, compromiso social y humanismo a través de la práctica diaria, ofreciendo lo mejor a las nuevas generaciones.

El doctor Cruz Vega dijo que se debe compartir profesionalmente la experiencia vivida a las nuevas generaciones, por ello, es necesario participar activamente en la emisión de políticas públicas para protección de pacientes y trabajadores de la salud ante algún brote pandémico.

También ingresaron a la Academia Mexicana de Cirugía el profesor Philippe Marré y los doctores Ana Cristina Arteaga Gómez, Juan Gerardo Barroso Villa, Abraham Amiud Dávila Rodríguez, Luis Justino Fernández Palomo, José Francisco Muñoz Valle, Carlos Enrique Suárez Ahedo, José Luis Treviño González y Guillermo Yanowsky Reyes.

