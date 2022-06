"Me talló todo": joven denuncia agresión sexual en transporte público de Veracruz | VIDEO

Un hombre de identidad, hasta el momento desconocida, fue denunciado públicamente por acosar sexualmente a una pasajera de un camión de transporte público en el estado de Veracruz.

La joven de nombre Maribel Rivera decidió grabar el momento en que el sujeto la agrede a plena luz del día y frente a los demás pasajeros.

De acuerdo con el testimonio de Maribel, los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio, cuando ella se subió a un camión de la ruta Reserva y notó que un hombre que iba de pie se acercó en varias ocasiones y la rozó con sus genitales en el hombro.

"Se puso a lado de mi, cuando siento que me talló todo", escribió la joven en redes sociales

De igual forma, Maribel compartió fotos y un video donde se observa la cara del hombre, quien en ese momento vestía una playera azul y una gorra roja.

La joven advierte a las mujeres que utilizan el transporte público para que se cuiden y estén alertas del sujeto u otros que intenten agredirlas.

"Niñas cuidense, la verdad por miedo no hablé, no le dije nada ya que iba sola, pero traigo un nudo en la garganta de la impotencia de no poder hacer nada", finaliza su texto