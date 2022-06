Aumentos propuestos al transporte público no se pueden aceptar: Claudia Sheinbaum

Los planteamientos de aumentos de 3 y 5 pesos en la tarifa de transporte público concesionado no se pueden aceptar, reiteró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En entrevista con los medios de comunicación, la mandataria capitalina afirmó que no sólo se puede abordar ese tema en las mesas de diálogo, sino también las mejoras en el servicio.

“Hay algunos que se han puesto, tampoco hay que generalizar, hay algunas rutas que lo han hecho, algunos concesionarios que lo han hecho, pero hay una gran mayoría que no lo ha hecho y por eso sobre la mesa está la mejora integral del transporte concesionado, no solamente un tema de tarifa y además los 3 pesos y los 5 pesos no se pueden aceptar, porque impactaría mucho a la economía de las familias de la Ciudad”, dijo.