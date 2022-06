Se registra sismo en Oaxaca, no se percibe en la CDMX

La mañana de este jueves 30 de junio se registró un sismo en la costa de Oaxaca, sin que se percibiera en la Ciudad de México debido a la baja intensidad del movimiento telúrico.

De acuerdo con el reporte del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, el sismo se registró a las11:22:24 con origen cercano a Puerto Escondido Oaxaca a 90 km al Este de Pinotepa Nacional.

No se activó la Alerta Sísmica en la CDMX

No fue necesaria la activación de la Alerta Sísmica ya que no el movimiento telúrico no fue perceptible en la Ciudad de México, por lo que no sonaron los altavoces colocados en calles de la capital del país.

De acuerdo con el reporte el sismo de muy baja intensidad no fue perceptible en Oaxaca ni en estados aledaños; hasta el momento autoridades no reportan daños.

¿Qué hacer en caso de sismo?

La Ciudad de México es una zona de alta incidencia sísmica por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda que ante un sismo hagamos: