Dentro del tráiler de Texas iban 4 migrantes de Guanajuato; serían de Cortazar

Autoridades de Guanajuato han confirmado que al parecer hay cuatro guanajuatenses entre los migrantes que fueron encontrados al interior de un tráiler en San Antonio, Texas.

Aunque aún no hay confirmación oficial, hay la posibilidad de que tres de estos sean personas originarias de Cortazar.

Mientras que Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato, informó que posiblemente sean cuatro los migrantes de esta entidad.

“He tenido reuniones con personas de la embajada mexicana que se encuentran en San Antonio y con personas de la Coordinación Política de Relaciones Exteriores, ellos me informan que hasta el momento solo pueden confirmar que hay 4 guanajuatenes fallecidos, me insisten que el número podría aumentar”, afirmó el funcionario estatal a través de un video publicado en sus redes sociales

Asimismo, las familias de migrantes rezan por que sus parientes estén detenidos y no estén entre las víctimas.

“Nosotros lo que queremos es saber de él. Si está en hospitales, estuviera detenido, que no estuviera, que no se haya subido al tráiler, (¿Tiene la esperanza de que no esté detenido?) Sí, que esté detenido, mejor”, señaló Guadalupe, hermana de Álvaro, un jóver cortazarense de 23 años.

Álvaro Ojeda salió de su casa el 07 de junio para cumplir el sueño americano, sin embargo, desde el pasado 23 de junio su familia no sabe de él.

Tráiler encontrado en San Antonio. Foto: Especial.

“El martes pasado, se fue hace 3 semanas, él se fue para allá. De aquí él iba a ir a San Luis y de ahí se iban a ir. Él nos comentó que estaba allá, que lo tenían en una casa. Estaban esperando que se juntaran 50 personas para poderlos cruzar en un tráiler, nada más estaban esperando eso. Duró como unos 4 días y después nos marcó y nos dijo que los detuvieron, los echaron para acá, pero nos dijo que lo iba a volver a intentar. Después nos dijo que allá estaba, que los tenían en una bodega, pero con él no tengo comunicación desde el 23 de junio que nos dijo que estaban esperando a las personas que los iban a subir en un tráiler. Me dijo que solo le faltaba cruzar la Garita, no sé la verdad y que no le habláramos hasta que él pasará. Cuando vimos las noticias, yo le marqué, pero me mandó a buzón”, explica Guadalupe.

Buscar el sueño americano

Ávaro dijo a su familia que quería irse a Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida.

“A nosotros nos dijo que se iba para Estados Unidos. Mi yerno, mi hija, fuimos a dejarlo a Celaya nosotros. Se subió al taxi que iba San Luis de la Paz, nada más, y de ahí él iba a salir (…) Que él estaba bien. Que no nos preocupáramos. Que nos quería mucho.

"Que ya no le marcáramos ni le mandáramos mensajes hasta que él nos hablara o se comunicara con nosotros, pero ya no más”, dijo la señora Laura.

Álvaro tiene varios tatuajes en la piel, por lo que su familia espera que eso ayude a su identificación pronta.

“Tiene varios tatuajes en los pies, es una perica con herramientas en los pies. Son visibles en la parte de la rodilla, en la otra tiene un león con un elefante. En este lado tiene una cicatriz. En el ombligo tiene una operación. Es claro, con ojos claros”.

Guadalupe ya tuvo contacto con la Secretaría del Migrante para dar datos sobre su hermano, por lo que esta mañana, Juan Hernández, secretario del Migrante en Guanajuato, viajó a San Antonio para verificar las identidades de los guanajuatenses hallados en el tráiler el pasado 27 de junio.

El vicepresidente de un club de migrantes en Cortazar, Omar Osiel, comentó que además de Álvaro, tienen la sospecha de tres cortazarenses más en la misma situación; sin embargo, familiares no han solicitado más apoyo.

DRV