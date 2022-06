Aumento en la inseguridad disminuye competitividad de las empresas mexicanas: Coparmex

Es una realidad que en México se enfrenta un importante incremento en los niveles de inseguridad, situación que para el sector empresarial ha representado un incremento de entre el 5 y 8 por ciento en sus costos, ocasionando pérdida de competitividad; sin embargo, la solución no es armar a la ciudadanía, sino exigirle a la autoridad que realice su trabajo, aseguró José Medina Mora Icaza.

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), rechazó la propuesta de Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de permitir a las familias mexicanas portar armas, ante la incapacidad del gobierno federal de garantizar la seguridad.

Entrevistado en el marco de una reunión con empresarios mexiquenses de Coparmex Metropolitano del Valle de México, señaló que una de cada dos empresas agremiadas al organismo a nivel nacional ha sido víctima de algún delito en los últimos doce meses, principalmente de robo de mercancía y vehículos; así como extorsión, que incluye cobro de piso.

Destacó que los crecientes niveles de inseguridad que se viven en México, generan costos adicionales para las empresas, que se ven reflejados en los precios finales de sus productos, lo que a la larga implica una pérdida de productividad y competitividad, no solo para la empresa, también para el país.

“La solución no es responder armando a la ciudadanía, a la sociedad, sino pedirle a la autoridad que haga su trabajo. Por mandato constitucional corresponde al Estado darnos seguridad, que se coordinen las fuerzas federales, estatales y municipales”.

Los principales delitos que enfrentan los empresarios del Edomex son el robo al transporte de carga. Foto: Especial

El presidente de Coparmex señaló que la ciudadanía también debe coadyuvar en el combate a la delincuencia, a través de observatorios ciudadanos, aplicaciones de seguridad y denunciando los delitos.

“Esta es la salida, en la colaboración del gobierno, las autoridades con la ciudadanía lo pueden resolver y no con más violencia”.

Respecto a la estrategia actual de seguridad por parte del gobierno federal, Medina Mora señaló que más allá de los abrazos no balazos, lo que se requiere es la aplicación de la ley, para que no haya impunidad en el país.