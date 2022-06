Gustavo Petro está enfrentando una guerra sucia en Colombia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el candidato de izquierda, Gustavo Petro padece una guerra sucia y de desprestigio para evitar que gane la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Colombia.

En la conferencia matutina del ejecutivo federal mexicano envió un abrazo solidario a Gustavo Petro, y señaló que el candidato colombiano vive una campaña similar a la que él enfrentó en la elección de 2006.

“Le mando un abrazo a Petro desde aquí, y ¿saben por qué lo abrazo?, porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde, todo lo que ya vimos y padecimos en México: Petro un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, etcétera, pero con todo unidos, todos los conservadores, y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético.

El pueblo de Colombia no se dejará manipular: AMLO

López Obrador confió en que el pueblo de Colombia saldrá a votar libremente en la segunda vuelta y decidirá su rumbo sin dejarse manipular por la campaña contra Gustavo Petro.

“Lo hago porque si alguien ha padecido, no exagero, ni me siento víctima, de esas guerras sucias es él que les habla desde hace años, por eso ánimo, y hay que tenerle mucha fe al pueblo, hay que confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo, no hay más que eso, decía Miguel Hidalgo y lo repetía Benito Juárez: el pueblo que quiere ser libre lo será. La mejor medicina frente a la calumnia es la voluntad del pueblo, no hay mal, y no menospreciar la capacidad del pueblo para decidir, el pueblo es mayor de edad, por eso Lincoln decía: al pueblo me engañado una vez dos veces pero no se lo pueden tener toda la vida”, indicó.

