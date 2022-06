Por decreto la suspensión del Horario de Verano: AMLO

La suspensión del “Horario de Verano” en México será a través de un decreto, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal dijo que a más tardar en dos semanas se va a presentar la propuesta del gobierno de México sobre el tema.

Dijo que se realizará una encuesta a la ciudadanía para saber su opinión sobre el Horario de Verano.“La propuesta nuestra se va a dar a conocer a más tardar en una semana, sino es la semana próxima, la otra, ya se da a conocer la propuesta que tenemos para que se decida el que se suspenda lo del Horario de Verano, ya tenemos todos los estudios, ya nada más sería cosa ni siquiera de hacer una consulta, porque sino no nos va a ruchar el INE, quién sabe cuánto millones va a pedir, una encuesta y yo tengo la facultad para enviar una iniciativa, entonces solo es decir se va hacer la encuesta y se va a mostrar el resultado y a partir de lo que decida la gente ya”, afirmó.

Se regresaría al horario anterior: AMLO

AMLO destacó que el año pasado el ahorro fue de mil millones de pesos. FOTO: Cuartoscuro

López Obrador dijo que se regresará al horario anterior (una hora menos), y se va a quedar de manera permanente, a fin de evitar afectaciones a la salud de la población.

“Ese es el que va a quedar (regresar una hora). Va a quedar el horario que estaba anteriormente (...) Sí lo que procede (es el decreto) nada más que de todas formas vamos a hacer la encuesta para mostrarla (...) la información que tenemos es que el año pasado completo, el ahorro fueron mil millones de pesos en todo el país, quiero aclarar que hay estados en donde no hubo cambio, un estado por ejemplo donde no cambió fue Quintana Roo, Sonora (...) la salud es primero, no por mil millones de pesos vamos a permitir un daño a la salud”, detalló.

