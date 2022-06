Plan de Transición Energética de México será sorprendente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el Plan de Transición Energética del gobierno de México será sorprendente y va a demostrar que el país se colocará como uno de los mayores productores de energías limpias en el mediano plazo.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal señaló que sostuvo una plática acerca de energías renovables y medio ambiente con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, con el que se comprometió a dar conocer el Plan de manera virtual el 17 de junio en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Cambio Climático.

“Quedamos ayer que hablé con el señor John Kerry en una teleconferencia de participar en un encuentro para dar a conocer todo el Plan de México de Transición Energética va a ser sorprendente, porque México va a demostrar que es de los países que más energía limpia produce y producirá en el mediano plazo por las inversiones que estamos haciendo”, señaló.

Apoyo a la CFE es para producir energías limpias: AMLO

"No queremos que con la bandera de las energías limpias se hagan negocios sucios", aseguró el presidente. FOTO: Cuartoscuro

López Obrador expuso qué se va a demostrar que el apoyo a la Comisión Federal de Electricidad era para producir energías limpias.

“Después de toda la campaña de que queríamos apoyar a la Comisión Federal porque estábamos a favor de las energías sucias con combustóleo, ahora es probable ya no haya combustóleo por las coquizadoras, entonces es un plan que no creo que lo estén aplicando en otro país del mundo. Entonces vamos a poder informarles lo que siempre hemos dicho, de que no queremos que con la bandera de las energías limpias se hagan negocios sucios”, explicó.

