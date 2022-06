Tragedia en San Antonio: Así fue cómo la empresa se enteró que su tráiler había sido clonado

Felipe Betancourt propietario de la empresa transportista Betancourt Trucking and Harvesting, que apareció rotulada en el camión rojo donde fueron hallados 51 migrantes, aseguró que no tienen nada que ver con la tragedia.

Sin embargo, él les respondió que se encontraba frente a su unidad y se le estaba dando servicio para continuar con sus labores al siguiente día.

"Así fue como yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ya me explicaron más o menos, me puse a buscar yo en mi teléfono y me di cuenta de lo que estaba pasando, ya miré yo cuerpos del camión porque tomaron un helicóptero que anduvo y tomó fotos de las placas y del número que se ocupa para operar en las calles de Texas".