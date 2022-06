Omar García Harfuch prioriza la seguridad de la CDMX y no busca "una venganza personal"

En junio de 2020, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue víctima de un atentado en su contra, acto que se le atribuyó a al Cártel Jalisco Nueva Generación y en el que recibió tres impactos de bala, y que además dejó como saldo la muerte de dos de sus escoltas.

Posteriormente, fue operado satisfactoria y continuó con su trabajo al frente de la dependencia capitalina, con el objetivo de seguir mejorando la seguridad de la Ciudad de México.

Al respecto, en un adelanto de la entrevista que le hizo Adriana Delgado para el programa de El Dedo en la Llaga, García Harfuch aclara que él no busca una venganza personal, pues busca cumplir con la encomienda que le asigno la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo.

Foto: Especial

Acotó que el trabajo de la SSC-CDMX, además de reducir la incidencia delictiva, también lo es bajar la impunidad.

Si bien hay hechos lamentables que todos hemos visto en la ciudad, delitos que suceden y que a veces no podemos evitar que sucedan, lo que si podemos evitar en nuestro trabajo es que queden impunes y eso lo que hacemos".

Destacó que las cifras respecto a delitos como homicidio y robo, son meramente informativas, pues el trabajo de la policía capitalina es constante.

Nosotros cuando decimos ha bajado el 50 por ciento del homicidio doloso o el robo de vehículos, no estamos diciendo o dando cuentas alegres, estamos informando cosas que tiene que saber la ciudadanía, pero no por eso estamos diciendo que ya no hay delincuencia o que ya se acabó, al contrario, es un trabajo de todos, todos los días y eso es el trabajo de la policía".