250 habitantes con discapacidad recibieron un apoyo de 4 mil pesos en la alcaldía Benito Juárez

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, entregó apoyos económicos a 250 habitantes de la demarcación con discapacidad permanente y/o enfermedades crónico-degenerativas, con el objetivo de garantizar sus derechos e incrementar la posibilidad de acceder a una vida digna.

A través de convocatorias transparentes y reglas claras, se entregó un apoyo económico de 4 mil pesos a las personas que cumplieron con los lineamientos de este programa social.

Luz del Carmen Cebollan, vecina de la colonia Nativitas, indicó que este recurso lo invertirá en pagar deudas, ya que por la discapacidad que padece no puede trabajar.

250 personas resultaron beneficiadas. Foto: Especial

David Eduardo Cuellar, beneficiario de este programa, agradeció este apoyo económico por parte de la alcaldía, el cual, dijo, le servirá para comprar medicamentos y solventar gastos del hogar.

“Ya me quedé solito, mi mamá ya se me murió, esto que me están dando es para mi comida, medicinas y lo que yo necesito para poder sostenerme… muchas gracias porque gracias a ellos pues yo puedo comprar mis medicinas, mi comida y pues pagar los gastos de mi casa. Muchas gracias por el apoyo, sí nos da una gran ayuda a nosotros que nos quedamos sin nuestra mamá”, afirmó.

Leticia Gómez, habitante de la colonia Del Valle, señaló que no cuenta con seguro médico para atenderse de la hipertensión y diabetes que padece, por lo que este apoyo representa una gran ayuda.

“La verdad es una bendición porque nuestra condición y en estos momentos de pandemia, todo es muy difícil, yo me emocioné mucho la verdad, se los agradezco. No tengo nada, no tengo trabajo, necesito muchas cosas, entonces esto me va a ayudar mucho. Necesito mis medicinas, no tengo seguro, ni ISSSTE, ni nada de eso, entonces pues me va a ayudar mucho”, aseguró.