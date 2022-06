Yrma Lydya: Ernestina Godoy promete que el feminicida no quedará impune

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy aseguró que no permitirá que el feminicidio de la cantante de 21 años, Yrma Lydya quede impune, y mucho menos por un abogado “con supuestas influencias”.

Lo anterior, después de que el jueves dentro del restaurante Suntory, en la colonia Del Valle Norte, alcaldía Benito Juárez, el abogado, Jesús “N” presuntamente asesinara a la mujer, quien era su pareja sentimental.

Durante el informe mensual de la alerta de violencia contra las mujeres en la capital, la funcionario local refirió que atrás quedó la forma selectiva de procurar y administrar justicia, “es parte de un pasado que no regresará”.

“Nadie puede permanecer indiferente frente a actos de violencia feminicida como el que vimos en un restaurante la semana pasada, no podemos tolerar y por supuesto no vamos a permitir que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que debido a sus relaciones y supuestas influencias podrá quedar impune esa forma selectiva de procurar y administrar justicia es parte de la historia negra de esta fiscalía y de un pasado que no regresará frente a este caso”, refirió.