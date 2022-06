Mente Mujer: Con Fundación Rebeca Lan, Rashel Cohen trabaja por la reinserción de las mujeres privadas de la libertad

La activista Rashel Cohen Lan, creadora y presidenta de la Fundación Rebeca Lan, ha trabajado por la integración y bienestar de las mujeres privadas de su libertad en diversos centros femeniles de reinserción social como el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Fundación Rebeca Lan fue creada en 2016 “en memoria de mi madre, la señora Rebeca Lan, quien fue injustamente encarcelada por un delito que no cometió, y después de ocho años se comprobó que fue inocente”, comentó Cohen en entrevista para El Heraldo de México.

Este episodio sucedió cuando Rashel tenía 13 años: “[…] para mí fue una época muy difícil. Recuerdo que iba los fines de semana a verla, allí mi madre hizo amigas con las que conviví, escuché sus historias, comí, reí y se convirtieron en mi familia por años”. Rashel recuerda que su madre organizaba diversas actividades con sus compañeras, por lo que decidió crear la fundación para seguir con esa labor.

“Generamos programas para las internas, sus familiares e hijos, que fortalecen el bienestar integral, el desarrollo humano, la educación y capacitación, el arte, la cultura y la salud. Buscamos dentro y fuera del penal oportunidades para ellas, enseñándoles herramientas básicas que prevengan la reincidencia”, puntualizó.

En entrevista, la activista señaló que muchas de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad es por equivocación, por falta de dinero, por seguir a la pareja, o porque eran maltratadas y tuvieron que defenderse.

Una de las principales prioridades de la fundadora es ayudar a las internas a que crean en su potencial, para que al salir tengan nuevas oportunidades, es por esa razón que lanzó el programa “Creo en ti”: “[…] buscamos convenios con empresas para que les brinden trabajo al salir de la cárcel y les otorguen becas a sus hijos para que terminen sus estudios.

Las mujeres que salen de prisión merecen nuevas oportunidades laborales para que puedan sobrevivir, tengan una mejor calidad de vida y puedan sentirse valoradas”, pues Rashel puntualizó que sólo 5% de las mujeres que recuperan su libertan, consiguen empleo, además de que muchas de ellas son madres solteras.

El desempleo no es el único reto al que se enfrentan las mujeres al salir de la prisión: “Las mujeres que estuvieron en el penal más de 20 años, al salir se enfrentan a un mundo desconocido que les genera un sin fin de emociones. Recuerdo que una interna al salir me abrazó y me dijo que llevaba caminando horas y no reconoció nada de la ciudad”, por lo que Cohen invita a la sociedad a no juzgar: “[…] ser más empáticos, sensibles y aprender a dar oportunidades. Debemos entender que son personas que sienten y están luchando por tener una vida digna”.

SU NUEVO PROYECTO

Uno de los proyectos más recientes de Fundación Rebeca Lan es "Cartas con voz de libertad", una campaña que tiene por objetivo sensibilizar a la sociedad respecto a este tema, con cartas que son escritas por las mujeres con las que la organización trabaja.

Muchas de estas cartas van dirigidas a las familias de las mujeres; en ellas cuentan sus historias de vida y cómo el estar en prisión las ha impactado.

A este proyecto, además de la gente de la fundación, se han sumado diversas voces como la de Fernanda Tapia, Luz Rincón, Alejandra Zaid, José Sedek, Fernanda Castillo, entre otras, quienes han leído los escritos.

"Cientos de mujeres en prisión son invisibles para la sociedad. Tras esos muros hay madres, hijas, hermanas y abuelas que luchan día a día con el complicado proceso de reinserción", compartió Rashel y aseguró que "estas mujeres se encuentran, la mayoría de las veces, en total abandono, lejos de sus familias y con una carga emocional de la cual es difícil liberarse. En medio de todo el caos, es necesario enviar mensajes de amor y resiliencia".

FRASES

“... de ellas he aprendido que tienen corazón, que se sienten vulnerables y sufren”. “Estos dos años en los penales el tema del COVID se vivió muy difícil, ya que para ellas el abandono familiar y el no tener visitas, les causó angustia, estrés y depresión”. “Como sociedad debemos evitar juzgar, ser más empáticos, sensibles y aprender a

dar oportunidades”.

TRABAJAN CON 5 EJES:

Arte y cultura.

Educación y capacitación.

Desarrollo Humano.

Salud.

Atención infantil.

NÚMEROS

85% de las reclusas son abandonadas por las familias.

85% de las mujeres en prisión son madres.

