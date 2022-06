AMLO: "A unos días de cumplir 4 años de triunfo, puedo decir que estamos cumpliendo, primero los pobres”

A una semana celebrar cuatro años de haber ganado las elecciones del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya puede presumir que cumplió con su postulado: “por el bien de todos, primero los pobres”; además, destacó que tiene “la confianza que el pueblo ya no va a querer regresar a lo de antes” ni que la oposición podrá “retrogradar” al avance en el país.

Su declaración se dio este viernes en la Unidad Deportiva Tlapa, en La Montaña de Guerrero, donde anunció el inicio de la construcción de un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), proyecto entre esa fundación privada y el gobierno federal.

“Nos quedan dos años más después, un poquito menos. Imagínense cuántas cosas vamos a llevar a cabo entre todos, por eso no hace falta la reelección, además, no hay que olvidar el principio maderista de ‘Sufragio efectivo no reelección’. No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero.

“No, yo termino, me jubilo, pero me voy a ir con mi conciencia muy tranquila y con el deber cumplido, y estoy seguro que la revolución de las conciencias va a ser posible que ya no haya, repito, marcha atrás, no van a poder retrogradar, vamos para adelante a seguir transformando a México”, dijo.

Guerrero es el único estado del país donde se entrega a los agricultores de manera gratuita el fertilizante Foto: Especial

Reunido con los representantes de los 18 municipios de La Montaña, el presidente López Obrador destacó que en ese lugar comenzó una de sus tres campañas presidenciales por ser una de las zonas más marginadas del país, y por eso destacó que, desde el inicio de su gobierno, en Guerrero y otros estados se priorizó la entrega de apoyos mediante programas sociales para la sociedad más desfavorecida.

“Por el bien de todos primero los pobres. A unos días de cumplir cuatro años de triunfo puedo decir que estamos cumpliendo con ese postulado porque los tres estados que más programas de Bienestar reciben son Chiapas, Oaxaca y Guerrero”, expuso.

Con números, presumió que “la muestra” es que en Guerrero hay 25 mil 698 jóvenes en el Programa Jóvenes construyendo el futuro, 20 mil 799 estudiantes de licenciatura reciben una beca mensual, 269 mil 726 estudiantes de educación básica cuentan con una beca, entre otras cifras.

También resaltó que Guerrero es el único estado del país donde se entrega a los agricultores de manera gratuita el fertilizante. Aprovechó para llamar a los habitantes sembrar para el autoconsumo y producir más alimentos para el país a fin de combatir la inflación mundial que está afectando a México.

“Ahora que está afectando en todo el mundo, la inflación, la carestía, la mejor fórmula para enfrentar este mal económico es producir y sobre todo producir lo que consumimos, ser autosuficientes, la inflación no nos está mucho a nosotros en lo energético porque decidimos no aumentar los precios de la gasolina, del diésel, y ustedes saben que si sube el precio de la gasolina sube todo”, indicó.

