Piden a AMLO médicos especialistas que hablen náhuatl

Durante el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes para iniciar los trabajos de la construcción de un Centro de Rehabilitación para niños y niñas con discapacidad en La Montaña de Guerrero, habitantes pidieron la llegada a la zona de médicos especialistas que también sean hablantes de lenguas indígenas, como náhuatl y mixteco, para comunicarse con sus pacientes o, en su caso, traductores.

En la Unidad Deportiva Tlapa, donde el presidente encabeza esta tarde un evento, las señoras Fausta Josefa Simón y Nazaria Martínez Hilario, acompañadas de más personas, prepararon un collar de palma con bordados y decorados típicos de La Montaña para regalárselos al mandatario federal, en agradecimiento de las obras y programas sociales que han llegado a la región.

“Pues más bien agradecerle por La Montaña porque creo que es el único presidente que está preocupado que ha hecho más por la gente como nosotros, aquí en La Montaña”, dijo Nazaria Martínez.

También se dijeron informadas de que el gobierno federal prometió enviar próximamente especialistas en distintas áreas de la medicina, pues dijeron que hacen falta en la región porque los más cercanos están en Puebla o en Chilpancingo, a cuatro o cinco horas de Tlapa de Comonfort. Sin embargo, pidieron que los profesionales de la salud hablen alguna de las lenguas indígenas de la región, como Náhuatl, mixteco o me'phaa, o que en los especialistas haya traductores.

“O un buen traductor porque no hay traductores, nomás llega la gente y no entienden (los médicos), nomás con señas, pero no puede entenderle qué es lo que tiene, qué es lo que siente. Es lo que nos hace falta aquí”, expresó.

La señora Nazaria Martínez también dijo tener conocimiento de que el gobierno federal tiene la intención de enviar al nuevo centro, que será construido por la Fundación Teletón en un terreno donado por el Estado, médicos cubanos especialistas en varias áreas, y también a instituciones médicas de la zona, pero pidió que se dé preferencia a los médicos nacionales para que tengan oportunidades de trabajo.

Sin embargo, dijo desconocer que la Secretaría de Salud lanzó una convocatoria nacional de reclutamiento de médicos especialistas, pero las plazas disponibles en las zonas rurales y marginadas del país como La Montaña no tuvieron postulantes.

Al respecto, la señora Fausta Josefa Simón refutó que la zona de La Montaña sea peligrosa para los médicos.

“No, para nada. Cuando ingresé como maestra en una secundaria en el 86 no había carro, nada, trabajé 33 años de servicio en La Montaña y no me pasó nada”, dijo.

Al arribar al Deportivo la gobernadora Evelyn Salgado, previo a la llegada del presidente López Obrador, se le preguntó sobre la petición de los habitantes de contar en la zona con médicos bilingües o con tractores en los servicios médicos.

“Ya estamos en eso, con la secretaria de Salud y el secretario de Educación. Hizo una gira también la secretaria de Salud, la doctora Ivette, precisamente para ese tema porque no había, pero ahorita ya estamos tratando de subsanabas todos los problemas”, contestó.

El evento del presidente López Obrador en el Deportivo de Tlapa estaba programado a las 16 horas, pero hasta las 17 horas no había iniciado.

