Claudia Sheinbaum confirma su asistencia a la Marcha del Orgullo LGBTTTI+

A la 44 Marcha del Orgullo LGBTTTI+, que se va a llevar a cabo el próximo 25 de junio en la Ciudad de México, asistirá la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, donde el Gobierno local informó la logística y actividades entorno a este evento, la mandataria capitalina dijo que acudirá para recibir un pliego petitorio.

“He sido invitada, voy a estar ahí en el Ángel, estamos confirmando el momento, la hora, etcétera. Queremos decir que no es una marcha oficial, es una marcha de la sociedad civil, es organizada libremente, pero algunos de ellos me han pedido que asista no solamente para dar el banderazo a algunos de los contingentes.