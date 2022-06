Hoy no circula 23 de junio: ¿Qué vehículos descansan este jueves en CDMX y Edomex?

Estamos en la época de lluvias y las condiciones atmosféricas son favorables para la dispersión de contaminantes en la Ciudad de México y la Zona conurbada del Estado de México. Por lo que el Programa Hoy No Circula seguirá aplicando de manera normal este jueves 23 de junio.

Este programa no aplica a vehículos de emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

Según disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el ordenamiento se aplicará desde las 5:00 horas hasta las 22:00 la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué vehículos no circulan?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 1 y 2 o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 23 de junio.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Así quedó el carril confinado para Trolebús y bicis en Eje 7 Sur tras su remodelación

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que han concluido los trabajos de mantenimiento al carril compartido entre el trolebús y ciclistas, denominado "Trole-bici", ubicado en el Eje 7 Sur.

En esta intervención de 3.17 kilómetros, desde la avenida Cuauhtémoc hasta Revolución, se realizaron los siguientes trabajos: balizamiento de la vía, instalación de señalamiento nuevo (como discos que indican la velocidad máxima de circulación) y se reemplazó los antiguos confinadores por unos nuevos que tienen el grabado de movilidad integrada, mismos que se usan en la capital como parte de la homologación en la infraestructura.

Sigue leyendo:

ORT reporta incremento de recargas en Tarjeta de Movilidad Integrada en CDMX