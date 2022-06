¿Qué pasó con los 13 bebés de Ixtapaluca? Experto aclara en qué casos es posible un embarazo múltiple

La semana pasada, una pareja del municipio de Ixtapaluca se convirtió en tendencia mundial luego de que se aseguró que tendrían 13 bebés, hecho que se dio a conocer por un regidor durante una sesión de cabildo; sin embargo, el ayuntamiento desmintió que la mujer estuviera en dicha situación e incluso que estuviera embarazada.

En entrevista para el Heraldo Digital, el doctor y médico ginecobstetra Francisco Ibargüengoitia Ochoa del departamento de Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología, indicó que lo que sucedió en el caso del supuesto embarazo múltiple en el municipio mexiquense fue una situación alarmante que ni siquiera fue confirmado en una primera instancia por alguna autoridad sanitaria.

No obstante, el doctor afirmó que en caso de que así hubiera ocurrido, el embarazo múltiple también conocido como gemelaridad, habría sido un error médico, producto principalmente al ser una gestación asistida con algún tratamiento y no de forma espontánea.

El galeno explicó que los embarazos múltiples tienen diversos factores que afectan para que se lleven a cabo, entre ellos la raza. Puso como ejemplo a los japoneses quienes difícilmente pueden tener gemelos, “es el grupo étnico donde menos gemelos se ven”, mientras que en África, la mujeres de la tribu Yoruba son las que más posibilidades tienen de presentar gestaciones múltiples, “una de cada 50 mujeres tienen gemelos”.

¿México es un país de embarazos múltiples?

Actualmente en México, el promedio de nacimientos es dos por familia, indicó el doctor Ibargüengoitia Ochoa, a diferencia de hace tres generaciones donde por familia había entre 10 y 12 hijos, “se decía que las mujeres que tenían muchos partos tenían más posibilidades de embarazos múltiples”.

Indicó que el 95 por ciento de los nacimientos de gemelos no son idénticos, si no que depende de la fecundación dos óvulos, dos espermatozoides, nacen en el mismo momento pero no comparten información, esto se sigue viendo.

Agregó que una mujer sana puede llegar a tener gemelos de forma espontánea y natural. Señaló que de acuerdo con una tabla conocida como la hipótesis de Helí, una mujer tiene una chance de una entre 90 de tener gemelos, pero la posibilidad para tener más bebés en una misma gestación aumenta, quedando de la siguiente manera:

Uno en 8 mil 100 para tener trillizos .

. Uno en 730 mil para cuatrillizos .

. Uno en 52 millones para tener quintillizos.

En la actualidad, para mujeres que en algún momento tienen dificultad para embarazarse recurren a técnicas de reproducción asistida, advirtió que el uso de inductores de ovulación debe ser avisado a la paciente para que sepa del riesgo latente de que puede aparecer un embarazo múltiple, a diferencia de si se realiza una fertilización in vitro con embriones que se conoce cuántos serán colocados.

En los últimos años en México, hay una tasa de nacimientos de alrededor de 27 mil gemelos al año, precisó; aunque señaló que todos presentan complicaciones como la preeclampsia, diabetes en el embarazo, nacimiento pretérmino, o riesgo de hemorragia. Cuando menos en México todos los embarazos múltiples son con cesárea, dijo, los cuales se presentan desde la semana 37 y 38.

"No deben permitirse los embarazos múltiples"

Sobre los casos de los nacimientos múltiples que son noticia mundial, Francisco Ibargüengoitia explicó que “se tratan de errores médicos en el sentido de que sobre todo cuando se manejan programas de fertilización cuando hay varios óvulos, en su momento se deben cancelar los ciclos; es decir, no deben permitirse que nazcan este tipo de bebés”.

Lo anterior debido a las complicaciones que se pueden presentar en los bebés; sin embargo, el especialista ginecobstetra indicó que los embarazos múltiples espontáneos existen aunque son muy difíciles de presentar.

En caso de haber un embarazo múltiple, los síntomas se manifiestan en mayor escala como los vómitos y náuseas, dijo que para confirmarse que se trata de un embarazo con estas características se puede hacer con una ecografía desde la semana 6 o 7.

Respecto a los supuestos 13 bebés de Ixtapaluca, dijo que no se trató de ningún error médico, solo fue un rumor de alguien externo que dada su magnificación se hizo un tema viral. “Hubo un error de alguien”.

“Los embarazos múltiples sí existen, pero no en esos números”, sentenció el médico, quien tomó como ejemplo el caso de Nadya Suleman que rompió el récord en 2009 en Marruecos al dar a luz a 8 bebés.

“Ese es un error médico, lo manejaron médicos de ovulación. Eso no debió haber existido, sabían del evento y aún así dejaron que la mujer se embarazara”, señaló el galeno.

