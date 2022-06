Alfonso Durazo asegura que Sonora no pacta con el crimen organizado

El gobernador Alfonso Durazo Montaño aseguró que en Sonora no hay arreglo con las bandas del crimen organizado ni se buscará caer en ese tipo de prácticas, aseguró que la estrategia de seguridad es someter a todas las bandas criminales al imperio de la ley y quienes no quieran recibirán las sanciones y el castigo correspondiente.

Lo anterior lo comentó luego que se le cuestionara si el gobernador al que trataron de cooptar por un líder criminal que mención el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes se trataba de él, algo que Durazo Montaño dijo que no y que en los más de nueve meses de su administración no ha tenido una experiencia de ese tipo.

Sin embargo, aseguró que la estrategia de combate a la inseguridad es muy clara y se trata de combatir a todas las organizaciones criminales por igual, y en ese camino están avanzando en Sonora.

Señaló, que de manera sintetizada la expresión sería que “el arreglo es que no hay arreglo”; ya que explicó no van a repetir prácticas del pasado donde gobierno cómplices se dedican a proteger a una organización criminal, al contrario, hay que someter a todas las bandas y castigar a quienes no quieran respetar la ley.

Reiteró que en el tema de seguridad no hay atajos y no hay varitas mágicas, ya que es un tema de constancia, es un tema de permanencia y de coordinación, donde se tiene que trabajar día a día hasta lograr la paz y tranquilidad.

En el caso de Sonora, aclaró que se tiene que fortalecer las instituciones de seguridad que ya existen y además construir nuevas instituciones que ayuden a esta labor, donde recordó que tiene pendientes la creación de la Agencia de Investigación e Inteligencia Policial, La Unidad de Inteligencia Financiera, y duplicar el estado de fuerza de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

En este mismo tema, recordó que el 96 por ciento de los homicidios que ocurren en Sonora están asociados a víctimas que tuvieron una carrera criminal, donde dijo que no es justificación, pero sí es importante aclarar que quienes están inmiscuidos en un entorno criminal, están en mayor riesgo.

Hay cómo pagar las deudas de la entidad.

Ya se tienen recursos para pagar deuda a corto plazo

Por otro lado, Alfonso Durazo aseguró que ya tienen los recursos necesarios para pagar la deuda a corto plazo que solicitaron a inicio del sexenio para cubrir los compromisos de gasto corriente; sin embargo, están analizando si continúan con él, plan de pagos hasta septiembre y ese recurso lo utilizan para fortalecer los programas sociales.

Detalló que deben pagar 250 millones de pesos mensuales por este compromiso a corto plazo y otros 250 millones por la deuda a largo plazo, de tal forma que al mes deben asegurar alrededor de 500 millones de deuda, algo que es mucho, pero la idea es ir reduciendo estos recursos con ahorros propios.

