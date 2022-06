Morena acapara reflectores rumbo a Elecciones México 2024

Marcelo Ebrard

Sustituto

Portero sin suerte no es portero. Marcelo Ebrard aprovechó la decisión del presidente López Obrador de no acudir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Esta decisión ayudó al canciller a concentrar los reflectores mediáticos. Su participación en la Cumbre generó el 53% de cobertura en medios, pero el costo de la visita fue defender a las dictaduras en América Latina. También condenó el atentado en Uvalde, Texas, donde murieron 19 niños y dos adultos, y refrendó su compromiso con la demanda para terminar con la venta de armas de Estados Unidos a México. Saliendo de Palacio Nacional, concedió una entrevista banquetera. Ahí un sujeto le gritó “estamos con Claudia” y su respuesta fue: “Sí, se nota”. Estuvo de gira, digo, acompañó a los candidatos a las gubernaturas en Quintana Roo, Aguascalientes, Tamaulipas y Durango. En Toluca, Ebard pidió piso parejo para definir al candidato. ¿Será que la balanza está desequilibrada?

Claudia Sheinbaum

El concierto

Los transportistas de la capital desquiciaron a los ciudadanos con bloqueos en distintos puntos de la CDMX; después, negociaron el aumento de un peso a todo el transporte público concesionado. Este tema generó el 15% de la cobertura de Claudia Sheinbaum. Ni las lluvias pudieron con el majestuoso concierto de Silvio Rodríguez en el Zócalo. Las autoridades capitalinas presumieron la asistencia de 100 mil personas al evento. Sheinbaum recibió la estafeta para que la edición 47 del Tianguis Turístico sea en la CDMX. También acompañó a los y las candidatas morenistas en Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas. Por invitación de Rocío Nahle, la jefa de Gobierno estuvo en Tabasco para ver los avances de la refinería Dos Bocas. En el magno evento de Morena, en Toluca, dijo sentirse arropada por la gente. ¿Verá por el retrovisor a los otros dos contendientes? Sólo Sheinbaum tiene la respuesta.

Adán Agusto López

Ventaneando

Exhibido quedó el secretario tras la filtración de la conversación entre Alito Moreno y Manuel Velasco. En la grabación, el senador le informa a Alito sobre una supuesta amenaza del secretario de Gobernación en caso de que los priistas voten en contra de la Reforma Energética. Cara le salió a Adán la filtración, pues éste fue el tema que acaparó los mayores reflectores y le generó el 35% de su cobertura. El secretario visitó Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo y Tamaulipas para apoyar a los y las candidatas; además, estuvo en Tabasco inaugurando la CXXIV Jornada Nacional del Notariado Mexicano. Asimismo, viajó a Acapulco a inaugurar el Tianguis Turístico. Distintas encuestas publicadas lo ubican en el cuarto lugar dentro de los aspirantes de Morena, por lo que tiene un largo camino que recorrer. En Toluca soltó la frase mística “los tiempos del Señor son perfectos”. La pregunta del millón: ¿A quién se refiere con “el Señor”?

Ricardo Monreal

Sepultado

Parece que las aspiraciones presidenciales de Monreal llegaron a su fin, aunque él insiste lo contrario. Monreal declaró que no fue invitado al evento en Toluca, es decir, al banderazo por la candidatura presidencial de su Morena. Fue el único presidenciable ausente. Este tema generó el 6% de su cobertura. Monreal insiste en que las encuestas son un método agotado, por lo que propuso que el INE sea quien organice las elecciones primarias para seleccionar al candidato de Morena. Pronunció que Movimiento Ciudadano debería de unirse a la alianza opositora, no sólo por conveniencia, sino por sobrevivencia ¿Estará pensando en él cuando hace esas declaraciones? El senador aseguró que no va a declinar en sus aspiraciones presidenciales, haciendo hincapié en que el proceso dentro de Morena no está siendo democrático. La directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, desairó la comparecencia a la que estaba citada, por lo que Ricardo Monreal reviró y le dijo que estaba obligada a acudir. Con este panorama, parece que la fuerza de Monreal se empieza a extinguir.

Alejandro Moreno

Rastrero

Se le viene la noche encima. Por la fragilidad de Alito, parece que Layda Sansores ya le tomó la medida. El daño que le está provocando al presidente priista es inmensurable. El 47% de su cobertura está relacionada con los audios divulgados. La colección de audios incluye: Extorsionar con 25 millones de pesos a Cinépolis, matar a los periodistas de hambre y triangulaciones para no declarar ingresos. Y eso hasta el momento… En Campeche, la autoridad local cateó sus inmuebles. ¿Qué encontraron? Éstos sólo son los problemas externos, ahora pasemos a los internos: Por los pésimos resultados que ha dado, doce expresidentes del PRI le pidieron –de manera amable– que renunciara a su cargo. Obviamente Alito rechazó dicha solicitud. Parece que lo único que busca es aferrarse al poder y al fuero.

Samuel García

Seco

A él no le reclaman porque no es su culpa, pues él sólo es el gobernador. ¿Entienden? El gobernador García se mostró molesto por las exigencias de la población para resolver el problema de abastecimiento de agua en Nuevo León. Esta folclórica declaración acaparó el 30% de su cobertura mediática. A pesar de esto, Samuel se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para tratar el desabasto de agua en su estado. ¿Pues no que no le tocaba? En este sentido, anunció la construcción del Acueducto Cuchillo II para abastecer de agua a la zona metropolitana de Monterrey. Veremos si cumple con la promesa. Hasta el momento siguen sin poder resolver el asesinato de Debanhi Escobar. Eso sí, el góber rescató a un rapero venezolano detenido por una institución migratoria.

Mauricio Vila

Dócil

Sin pena ni gloria, el gobernador Vila mantiene una cobertura mediática discreta y las acciones de su gobierno son poco conocidas. Su tema más mediático fue una reunión que sostuvo el embajador Ken Salazar con varios gobernadores para hablar del desarrollo del sureste. Esta reunión generó el 21% de la cobertura. Vila Dosal acudió al tianguis turístico en Acapulco. El presidente López Obrador lo mencionó como uno de los posibles aspirantes del PAN a la presidencia, el góber no se ha pronunciado sobre sus posibles pretensiones. Mauricio Vila anunció el nuevo tranvía en el estado durante el Smart City Expo Latam Congress 2022. Por último, Vila presentó una nueva ley que prohíbe que hombres con cargos de violencia de género accedan a cargos públicos.

Rocío Nahle

Tejiendo alianzas

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no venza. La secretaria hizo un llamado a los obreros de la refinería Dos Bocas a cumplir con el reto de terminar la obra el 2 de julio. “¡Qué bueno que llegaste!”. Así de efusiva recibió Rocío Nahle a Claudia Sheinbuam en Tabasco para darle un tour por las instalaciones y que pudiera ver los avances de la refinería; la visita de la mandataria capitalina generó el 8% de la cobertura mediática de Nahle. El IMCO resaltó que la Sener gastó 602% más de lo presupuestado, convirtiéndose en la dependencia del Poder Ejecutivo con mayor variación.

Tatiana Clouthier

De Gira

La secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, estuvo de gira en el Reino Unido y Alemania. El objetivo de estos viajes es atraer inversiones para México. Éste fue su principal tema mediático y generó 34% de la cobertura. Siguiendo el Plan contra la Inflación y la Carestía (PACIC), la SE publicó decreto que exenta de arancel a la importación a 21 productos en la canasta básica y seis insumos estratégicos. En otros temas, la secretaría considera que la ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas no afectará relación con EE.UU. Eso está por verse. Por último, el presidente López Obrador desechó la implementación de la NOM 236 para verificación físico-mecánica de autos, echando para atrás lo propuesto por Clouthier.

Ricardo Anaya

Cibernético

¿Alguien sabe dónde está Ricardo Anaya? Todas las apariciones que hace son vídeos publicados en sus redes para criticar al gobierno de López Obrador. Así es como recibe cobertura. Esta vez, Anaya denunció que AMLO busca financiar la dictadura cubana a través de la contratación de médicos de la isla, lo que provocó que el 8% de su cobertura mediática fuera sobre este tema. Dante Delgado explicó que el Gobierno Federal busca eliminar cabezas opositoras y puso de ejemplo a Ricardo Anaya. Ante la falta de candidatos en la oposición, el panista se mantiene como opción. Por si fuera poco, el polifacético Germán Martínez recordó que Anaya le cerró las puertas al PAN y que López Obrador se las abrió.

Zoe Robledo

Reclutando

IMSS-Bienestar dio inicio a la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicas y Médicos Especialistas. De esta manera, Zoé Robledo precisó que había más de 13 mil plazas disponibles a nivel nacional. Éste fue el tema más mediático y generó el 24% de su cobertura. Sheinbaum y Robledo anunciaron el nuevo modelo de salud IMSS-Bienestar en la CDMX, mismo que entrará en vigor a partir de septiembre. El director del IMSS anunció los mismos acuerdos con los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Rubén Rocha, de Sinaloa. IMSS-Bienestar presentó Plan de Seguridad Social para Periodistas con el fin de garantizar la atención médica y otros beneficios para comunicadores independientes.

Enrique Alfaro

Corriendo con tijeras

El gobernador Alfaro sacó las tijeras y recortó 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara. Afirma que los recursos de ese recorte los usará para terminar un hospital en Tonalá. La reasignación del presupuesto generó 36% de la cobertura del gobernador Alfaro. Por otro lado, un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y delincuentes en Villa Hidalgo y Teocaltiche dejó un saldo de cuatro muertos. En temas de transporte, Alfaro dio el banderazo a la construcción de la L-4 del Tren Eléctrico en Guadalajara. Y en lo político: A diferencia de Dante Delgado, Alfaro considera que Movimiento Ciudadano todavía no es una fuerza nacional, por lo que ve oportuna una alianza rumbo al 2024. Sin duda, el tiempo le dará la razón a alguno de los dos.

Luis Donaldo Colosio

Resguardado

De todos los aspirantes, Luis Donaldo Colosio es quien menor cobertura mediática obtuvo en este periodo y todo indica que es por diseño. No lo quieren exhibir en los medios porque eso incluye un riesgo. Su tema más mediático es su buen posicionamiento en las encuestas rumbo al 2024. Los sondeos generaron el 35% de su cobertura en medios nacionales. Hasta el senador Ricardo Monreal lo consideró un posible candidato y parece que su mayor rival también es su vecino, hablamos de Samuel García.

PAL