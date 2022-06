Dictamen para regular corridas de toros no se vota por falta de quórum

Las corridas de toros en la Ciudad de México serían como en Portugal, en donde se prohíbe “la utilización de banderillas, puntillas, puyas y estoques dentro de este espectáculo público.

Así lo planteaba el dictamen que presentó la Comisión de Bienestar Animal capitalino, y el cual no se pudo votar en la misma por falta de quórum, pues los legisladores de Morena y del PRI no se presentaron a la reunión programada para este día a las 12:00 horas.

El documento también señalaba que “tampoco se ejercerán actos de maltrato o crueldad, ni se les causará la muerte a los animales, bajo ninguna circunstancia”.

Por lo que, se buscaba que en las corridas solo se permitiría torear al animal pero de ninguna manera se permite maltratarlos, lastimarlos y mucho menos causarles la muerte.

El presidente de esta comisión, Jesús Sesma aseguró que si bien no se prohíbe esta actividad por las consecuencias económicas que tendría para la ciudad si se busca dar un paso importante rumbo a este camino.

Añadió que decidieron modificar este dictamen con la intención de que “no hubiera ningún pretexto por el cual el partido mayoritario (Morena) pudiera no votarlo a favor”. Por eso lamentó la ausencia de los legisladores morenistas Alicia Medina Hernández, Christian Moctezuma, Leticia Estrada, y Valeria Cruz; así como la diputada del PRI, Tania Larios.

El documento señala que no se ejercerá maltrato o crueldad. Foto: Especial

“No pierden los toros de lidia, no pierde la tauromaquia; pierde la sociedad mexicana que no han sido escuchada. Es triste el comportamiento de algunos diputados que no están aquí”, puntualizó.