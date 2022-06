Derecho de réplica

Estimado Sr. Almaraz:

Hago referencia a la nota titulada “ Se reduce 4 años la esperanza de vida en México” publicada el pasado 29 de mayo de 2022, en el portal del Heraldo de México y firmada por Frida Valencia.

Al respecto, me gustaría aclarar que lo mencionado: “De acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la República Mexicana fue una de las ocho naciones en todo el mundo donde la cifra se redujo en al menos cuatro años, tendencia que puede seguir por algunos años más” no es atribuible al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya que los datos a los que hace referencia la autora no fueron generados por el PNUD sino que corresponden a los hallazgos del estudio “Global and National Declines in Life Expectancy: An End-of-2021 Asessment” publicado por Patrick Heuveline (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/padr.12477) y que no tiene relación contractual con el PNUD.

Como se refiere en el documento del Sr. Heuveline, para realizar el estudio publicado se utilizaron los siguientes documentos:

• United Nations. 2019. World Population Prospects 2019, Online Edition. New York: United Nations. https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Interpolated/

• United Nations Development Programme (UNDP). 2020. The Human Development Report 2020. New York: UNDP. http://hdr.undp.org/en/2020-report

Igualmente, es importante aclarar que la última cifra para México del Índice de Desarrollo Humano publicado por el PNUD corresponde al año 2020 con datos de 2019, y para el cual se utilizaron cifras oficiales nacionales para su cálculo.

En espera de que la información de la nota pueda ser aclarada, así como de ampliar la información, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Ana Del Toro, Asociada de Comunicaciones PNUD México

Jorge Almaraz López, Editor en jefe El Heraldo de México