Con emotivos mensajes, familiares y amigos se despiden de Berenice y Miguel, fotógrafos fallecidos en Festival Ceremonia

Amigos y familiares de Berenice Giles y Miguel Hernández, fotógrafos fallecidos durante el Festival AXE Ceremonia, han utilizado las redes sociales para exigir justicia ante la muerte de sus seres queridos, quienes perdieron la vida luego de que una estructura de metal se desplomó y cayó encima de ellos. El incidente ocurrió la tarde del pasado sábado 5 de abril en las inmediaciones del Parque Bicentenario, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fue hasta la mañana de este domingo 6 de abril que el medio Mr. Indie, una revista especializada en música, confirmó la identidad de las víctimas, quienes trabajaban como fotógrafos para dicho medio de comunicación. Horas después de que la información fue verificada, los amigos y conocidos de los jóvenes comenzaron a pronunciarse en redes sociales, desde donde exigieron que el caso no quede impune y que haya justicia para Berenice y Miguel.

De acuerdo con la información preliminar, ofrecida por el IMSS Bienestar y la Secretaría de Protección Civil, los fotógrafos sufrieron un traumatismo craneoencefálico (TCE) por el fuerte golpe que recibieron en la cabeza, consecuencia del accidente; aunque, ambulancias y paramédicos de los organizadores del evento trataron de llevarlos a un nosocomio, los jóvenes murieron de camino al hospital, esto derivado de las múltiples fracturas que presentaban en todo el cuerpo.

"Tu vida fue inspiración": la despedida para Miguel Hernández

El joven murió mientras realizaba su trabajo. Foto: miguel_hernandezh

Tras la información sobre su deceso, las redes sociales de Miguel fueron tapizadas con comentarios de sus allegados y amigos, quienes no dudaron en externar el pésame a sus familiares. En los mensajes se destaca el amor que el joven tenía por los conciertos, la fotografía y sus mascotas, así como su actitud "amigable y amable". Aunque, hasta ahora, los familiares del joven no se han pronunciado sus amigos sí se han unido para exigir a las autoridades que el caso no quede impune y se investigue la responsabilidad de los organizadores del evento.

"Que gran privilegio fue poder compartir contigo, gracias por haber compartido un cachito de tu vida conmigo, de verdad me dabas mucha felicidad"; "Justicia para ti y Berenice, vuelen alto compañeros"; "Migue estarás en las fotos y la música por siempre"; "Vuela alto Mike, tus fotografías quedarán plasmadas en nuestra mente, pero tu esencia en nuestros corazones"; "Tu vida fue inspiración para muchos", son algunos de los mensajes con los que amigos y conocidos de Miguel Hernández se han despedido de él en redes sociales.

"Eras mi ejemplo a seguir": así despiden a Berenice Giles

Berenice ha sido recordada por su amor a los animales, sus fotos y la música. Foto: @b3renjena.

De igual manera, las redes sociales de Berenice se han inundado con comentarios lamentando su muerte. Aunque la joven no era muy activa en su cuenta personal de Instagram, fue a través de su cuenta de fotografías que sus allegados se pronunciaron al respecto y se unieron para pedir justicia en su memoria, recordando que en vida la joven fue una inspiración para muchos en la fotografía y en la lucha a favor de los derechos de los animales.

"Bere en cada imagen que plasmaste quedará tu esencia"; "Mucha luz para ti, vuela alto y sigue cantando y bailando siempre desde donde estés"; "Descansa en paz, amiga. Ahora eres eterna"; "Bere, eras mi ejemplo a seguir. Gracias por todo"; "Gracias por lo que hiciste a favor de los animales, Bere. Descansa"; "Una parte de tu memoria jamás desaparecerá", son algunos de los emotivos mensajes que los conocidos y allegados de Berenice han dejado en sus redes sociales.