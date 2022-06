Cámara de Diputados no entregará más recursos al INE: Sergio Gutiérrez Luna

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna indicó que ya preparan la respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la negativa de autorizar al Instituto Nacional Electoral, el incremento de presupuesto que solicitó, la cual iría en el mismo sentido.



Gutiérrez Luna señaló que aunque podrían decidir dar los 4 mil 800 millones de pesos que se reclamaron, estos recursos eran para la realización de la Revocación de Mandato, que ya pasó, y para una consulta popular que no se activó por lo que no tendría caso otorgarles más dinero.



“¿Qué visualizo yo? Pues que prevalecerá la decisión original porque incluso la motivación del INE de pedir ese dinero adicional, tenía que ver con el ejercicio de revocación de mandato y con la posibilidad de una consulta popular, la revocación de mandato pues ya pasó y la consulta popular no se activó el mecanismo, por ende no habría necesidad de qué tuvieran ese dinero porque ya no es necesario”, indicó.

Recordemos que la Suprema Corte invalidó recortes contra INE. Foto: Especial



En entrevista, el legislador de Morena aclaró que el que se realizó al INE, no fue un recorte al presupuesto, sólo no se autorizó el recurso para llevar a cabo ambos ejercicios democráticos.



Expuso que la resolución de la SCJN es una sentencia para efectos, donde se les ordena que motiven de manera reforzada o técnica, la decisión de no otorgar el incremento que solicitaron.



“Que ojo, no es ningún recorte sino un incremento que ellos solicitaron, si mantenemos esta decisión de no otorgarles ese dinero esos 4 mil 800 millones más o menos tenemos que documentarlo motivar y argumentar de manera reforzada”, comentó.



Precisó además que, otros argumentos que pudieran esgrimirse para no autorizar más recursos al INE, son que nunca han sido austeros, que no se han bajado el sueldo los consejeros electorales, entre otros gastos superfluos que realizan, que es lo que el pleno consideraría resolver en torno a este asunto.

