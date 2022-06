"Que se mejore, le deseo lo mejor a ella", AMLO a Claudia Sheinbaum tras dar positivo a Covid-19 por segunda vez

Luego de inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar en Coatlán del Río, Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respecto a su estado de salud.

Ante la pregunta de si la mandataria local estaría más tarde en la inauguración de otra sucursal del Banco Bienestar en Ciudad Deportiva, ubicada en la alcaldía Iztacalco, respondió: .

En el evento, el presidente también dijo que no se reelegirá en 2024. Foto: Especial

El pasado 15 de junio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de sus redes sociales que había dado positivo al virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, por segunda vez.

"Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse", escribió en su cuenta de Twitter.