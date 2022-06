Tuve síntomas pero ahora me siento mejor: Sheinbaum, tras dar positivo a Covid-19

Tras dar positivo a Covid-19 por segunda vez, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre su estado de salud. En conferencia de prensa, donde se conectó a distancia, la mandataria capitalina dijo que mañana se hará una prueba para ver si aún es positiva al virus Sars-Cov-2.

“El primer día sí tuve algo síntomas, pero ahora nos sentimos mejor. Me voy a hacer la prueba el día de mañana, a ver si todavía sigo positiva (...) estamos bien”

Agregó que estará informando sobre los resultados de sus exámenes, además de que próximamente darán detalles para la vacunación contra Covid-19 para menores de 5 a 11 años. La jefa de Gobierno informó el 15 de junio pasado que dio positivo al virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad Covid-19, por segunda vez.

En su cuenta de Twitter, la funcionaria capitalina informó el resultado de su prueba. "Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse", escribió.

Sheinbaum ha mejorado en su salud

FOTO: El Heraldo de México

El fin de semana pasado, Sheinbaum acudió al mitin que organizó Morena en Toluca, en Estado de México, donde estuvo sin cubrebocas conviviendo con distintos funcionarios. Entre ellos el líder del partido, Mario Delgado; el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, entre otros.

Incluso, el próximo sábado tenía programado presencia la clase de box masiva que se iba a llevar a cabo en el Zócalo capitalino; las autoridades capitalinas apostaban a romper el Récord Guiness. El 27 de octubre de 2020, la Mandataria capitalina se contagió por primera vez.

"Ayer por la noche me informaron que di positivo a la prueba de COVID. Me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico de @SSaludCdMx y @incmnszmx Hasta ahora sin síntomas. Seguiré trabajando y coordinando todas las actividades a distancia, con el mismo empeño de siempre", informó en su cuenta de Twitter en dicha fecha.

