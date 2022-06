Legisladores de Morena van por consulta por corridas de toros 

Legisladores de Morena se negaron a votar, el próximo lunes, en la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México el dictamen por el que se prohíben las corridas de toros en la capital.

Y es que, al igual que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señalaron que es necesario realizar una consulta sobre el tema a los capitalinos.

“Vamos a votar el dictamen, vamos a llevarlo al pleno, pero con el respaldo de la Ciudadanía”, refirió la morenista, Valeria Cruz.

En una mesa de trabajo que duró dos horas, el presidente de esta Comisión, Jesús Sesma les explicó que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no cuenta con recursos para realizar un ejercicio de este tipo.

A lo que la coordinadora de Morena, Martha Ávila respondió que el órgano legislativo puede llamar a una consulta sobre determinado tema, de acuerdo a su reglamento y lo que dictan los artículos 341 al 345.

Esto fue secundado por sus compañeras Leticia Estrada y Alicia Medina, quienes pidieron a Sesma Suárez no imponer una orden de trabajo, y abrir la posibilidad de debatir más sobre el tema.

Si bien, la priísta Tania Larios, no compartió la idea de la consulta si dijo que la discusión se podría aplazar hasta septiembre próximo que inicia el periodo ordinario.

En tanto, la panista, Ana Villagrán refirió que la consulta se puede realizar a petición de la mayoría de los integrantes de la Comisión y no del pleno o de la Junta de Coordinación Política, como pretende Morena.

Toda vez que leyó, “en los recesos del Pleno, la Junta autorizará la consulta pública, a petición escrita de alguna Comisión, donde se fijen los propósitos y objetivos de la misma”.

“Es decir, por mayoría de la Comisión en cuestión y no es una decisión unipersonal de la Jucopo”, expreso.

Añadió que ella no está de acuerdo con este ejercicio porque llevan más de siete meses sin avanzar en el tema, y es urgente que salga, pues está de por medio el bienestar animal.

Sesma Suárez pidió a los morenistas darles una fecha para que votar el dictamen y es que si lo que les preocupaba era el tema económico, dijo se podría pedir a las Secretarías del Trabajo y de Desarrollo Económico un plazo de tiempo determinado para que los afectados por esta medida puedan ser incorporados a programas sociales.

Añadió que “yo creí en el gobierno y me vieron la cara; el secretario de gobierno, Martí Batres me pidió tiempo para analizar el tema económico y lo di, después de la Mesa Directiva del Congreso me dijeron que no cumplía con los requisitos”.

Al no llegar a un acuerdo y sentir que Sesma Suárez se reía de todo lo que comentaban, la morenista, Alicia Medina, informó que se retirarían de la mesa de trabajo.

Ante este escenario quedó en el limbo si el lunes se votará el dictamen o se buscará un consenso son el grupo mayoritario.

