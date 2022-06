Quinta ola de Covid-19 empieza a golpear en Coahuila; aumentan contagios

Los efectos de la quinta ola de Covid-19 ya se están empezando a reflejar en Coahuila, con un aumento en el número de contagios en las últimas semanas, aunque las defunciones no han registrado un repunte.

Mientras que en mayo el promedio de contagios diarios se ubicaba en 10 casos en todo el estado, en junio han empezado a incrementar los casos reportados por la Secretaría de Salud estatal. En los últimos días, el promedio se disparó por encima de los 90 contagios diarios.

Este miércoles 15 de junio se registraron 116 contagios en las últimas 24 horas en todo el estado, siendo Saltillo y Torreón los municipios que concentraron el grueso de los nuevos casos. También se reportó una defunción de un hombre de 27 años en Saltillo.

En consecuencia, las estadísticas de casos activos también se dispararon y, en el último reporte, se ubicó en 487 en todo el estado. Torreón es el municipio con más contagios en activo, con 173, seguido de Saltillo, con un total de 164.

Confirma entrada de la quinta ola

El titular de la Secretaría de Salud estatal, Roberto Bernal Gómez, confirmó la entrada al estado de la quinta ola de Covid-19, que actualmente se da en todo el país y que se da por factores como la suspensión del uso de cubrebocas, entre otras medidas.

“Como ya lo hemos reiterado, la pandemia no ha terminado aún y hay varios factores que influyen en el surgimiento de una nueva ola de Covid-19, como lo son la suspensión del uso de cubrebocas como medida de prevención; la aparición de nuevas variantes o subvariantes de coronavirus, y la disminución de la inmunidad frente a la infección al paso del tiempo”, puntualizó Bernal Gómez.

Dio a conocer el incremento del 19 por ciento de la positividad, con un aumento en las últimas dos semanas, pero sin crecimiento en el número de hospitalizaciones y fallecimientos.

“Es importante continuar con las medidas de prevención, no relajarnos a pesar de tener completo el esquema de vacunación. Recordemos que la población infantil en el País sigue sin estar vacunada, y al no cuidarnos ponemos en riesgo a los niños que están en el hogar”, sentenció Bernal Gómez y pidió a la población que ya tuvo Covid no confiarse en que ya padeció esta enfermedad.

“El riesgo de volver a contraer Covid, está vigente en la quinta ola, ya que está causada por nuevas subvariantes que pueden volver a infectarse incluso después de haber pasado una infección reciente”.

