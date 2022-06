No es un tema político, es un tema de justicia administrativa, dice Sheinbaum sobre Sandra Cuevas

Sobre la inhabilitación de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que se trata de un tema de justicia administrativa.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que el Tribunal Superior de Justicia Administrativa es el responsable de dicha sanción.

“Es el Tribunal Superior de Justicia Administrativa quien hace esta sanción, es una autoridad administrativa quien encuentra una anomalía que implica una sanción, es un organismo autónomo totalmente y recuerde que es parte de la Ley Anticorrupción federal, que se hizo en algún momento, ya el sistema incluye no sólo la Contraloría general de justicia, sino una sala especial en el Tribunal Superior de Justicia Administrativa en donde se ven los casos graves (...) es el Tribunal quien tiene que decidir, ella tiene que presentar ante el Tribunal sus argumentos, esto no es un tema político, es un tema de justicia administrativa”, explicó.

Ayer, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas informó que fue notificada por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México sobre su inhabilitación y destitución por un año.

La alcaldesa de Cuauhtémoc señaló que impugnará la decisión del tribunal. FOTO: ESPECIAL

Lo anterior, dijo consecuencia de haber cerrado por 41 días el Deportivo Guelatao, ubicado en la colonia Morelos, para evitar poner en riesgo a los usuarios de este lugar.

En conferencia de prensa, la alcaldesa anunció que tiene 15 días para impugnar esta sentencia del Tribunal y en tanto continuará al frente de la demarcación.

Dijo que este proceso puede durar de 3 semanas a tres años y medio; “eso depende del Tribunal”.

Aunque, dejó en claro que “a mi lo único que me va a quitar de trabajar, Dios no lo quiera, es una enfermedad grave o que me quiten la vida”.

Añadió que este “no es un tema jurídico sino político” y es que Antonio Padierna Luna, hermano de la excandidata de Morena a Cuauhtémoc, Dolores Padierna fue uno de los promovente de este sentencia en su contra.

Con información de Cinthya Stettin.

SSB

