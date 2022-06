Notifican a Sandra Cuevas inhabilitación como alcaldesa de la Cuauhtémoc por un año; se niega a dejar el cargo

Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, fue notificada por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México sobre una resolución que la inhabilita y destituye por un año.

Esta notificación fue a través del Órgano Interno de Control de la demarcación que dirige Cuevas desde octubre del 2021.

La sentencia se desprende de una presunta falta administrativa por abuso de sus funciones relacionada con el cierre del Deportivo Guelatao.

La alcaldesa tiene 15 días para apelar la sentencia, es decir, no aplica de manera inmediata la resolución.

"No me voy a mover": Sandra Cuevas

A través de una conferencia de prensa, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que "no me voy a mover, no me voy a quitar, voy a seguir trabajando por el bien de la gente".

Explicó que el motivo por el cual la buscan destituir fue por haber cerrado el Deportivo Guelatao durante 41 días, luego de que un grupo de funcionarios que laboraba ahí le hizo saber que posiblemente tenía daño estructural. "Lo hice porque me lo exigieron a través de una carta unos compañeros de trabajo. Me exigieron que cerrara el deportivo, porque tenían miedo de trabajar ahí".

Durante el tiempo que estuvo cerrado el inmueble, detalló Cuevas, esperó a que el gobierno capitalino le diera un dictamen de bajo riesgo y de que podía seguir abierto el deportivo, y tras recibir el documento volvieron a abrir las instalaciones.

"Primero está salvaguardar la vida de la gente, de los usuarios. El deportivo se abrió después de más de 41 días que estuvo cerrado y ahora tenemos más de 900 usuarios que disfrutan de las instalaciones. Ese es el delito, haber cerrado por 41 días el Deportivo Guelatao, hasta que el gobierno me diera un dictamen sobre el bajo riesgo, por eso decidí abrir. Si eso es abuso de funciones, entonces los alcaldes de oposición somos de papel, no podemos tomar decisiones", explicó la alcaldesa.

Sandra Cuevas afirmó que volvería a tomar la misma decisión de cerrar el deportivo, porque cuando ella llegó al cargo recibió cinco dictámenes de que las instalaciones estaban afectadas.

"Lo volvería a hacer igual, no quiero que en mi gobierno se me caiga nada ni se me muera nadie. En mi gobierno no... y si eso es delito y razón suficiente para que me destituyan, vamos a ver si pueden", finalizó la alcaldesa.

