Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal se reunieron en el Senado

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, sostuvieron un encuentro para tratar temas políticos y la agenda internacional pendiente que tiene la Cámara alta.

De acuerdo con el senador Monreal la reunión se llevó a cabo en el Senado y fue "para ver unos temas de política internacional y de cómo le fue al canciller en la Cumbre de las Américas". Ambos son aspirantes a la candidatura presidencial por Morena.

Sin embargo, en el encuentro Ebrard también le preguntó a Monreal si había sido invitado al desayuno del domingo pasado, organizado por la dirigencia nacional de Morena en Toluca con gobernador, funcionarios federales y diputados federales.

"Simplemente me preguntó si había sido invitado y le dije que no había sido invitado a la reunión del desayuno, no había sido invitado", indicó.